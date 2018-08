Chłodzenie Thermalright Silver Arrow TR4

Silver Arrow TR4 poprzez zastosowanie jednego, szczególnie wydajnego wentylatora 140 mm, uzyskał maksymalną wydajność chłodzenia. Jak zapewnia producent, zdeklasował pod tym względem nawet popularne kompaktowe systemy chłodzenia wodą.

Radiator o wymiarach 154 mm x 103 mm x 163 mm waży 905 gramów. Centralnie umieszczony wentylator TY-143 pracuje z prędkością 600 - 2500 obr/min. Przepływ powietrza wynosi 31,4 - 130 m³/h, a natężenie hałasu 21 - 45 dB.

Kierując się sugestiami klientów Thermalright zmienił projekt radiatora. W celu zapewnienia wysokiej kompatybilności z płytami głównymi i komputerowymi, zostały rozłożone aluminiowe żebra. Ta nowa konstrukcja zapewnia, że górny slot PCIe na płytach głównych nie jest już blokowany przez radiator. Takie rozwiązanie powinno zadowolić użytkowników korzystających z chłodziarek typu „twin tower". Posiada on osiem wysokiej jakości rurek cieplnych o grubości 6 mm każda, aby szybko i skutecznie rozproszyć ciepło procesora.

W celu zwiększenia wydajności radiatora, rury grzewcze są przylutowywane do większej części podstawy co gwarantuje optymalny transfer ciepła. Dodatkowo, aby ochronić go przed korozją, rury cieplne i podstawa są pokryte niklem.

Przypuszczalna cena detaliczna: 345 zł brutto