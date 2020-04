Chrome 81: przydatne drobiazgi

Najnowsze, 81. wydanie przeglądarki Chrome ukazało się z niemal miesięcznym opóźnieniem.

Poślizg w harmonogramie publikacji zapowiedziano już wcześniej. Browser Chrome 81 miał się ukazać pierwotnie 17 marca br. Na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa, która sprawiła, że programistom nie udało się dodać do Chrome'a wszystkich zapowiadanych wcześniej usprawnień. Należy do nich blokowanie tzw. zawartości mieszanej, czyli uniemożliwienie pobierania za pomocą protokołu HTTP treści umieszczonych na bezpiecznych stronach WWW (osiąganych za pośrednictwem protokołu HTTPS). Zespół odpowiedzialny za przeglądarkę zapowiada, że taki mechanizm zabezpieczający internautę trafi dopiero do Chrome'a 83.

Mimo wszystko są usprawnienia

Na liście nowych funkcji przeglądarki należy wymienić przede wszystkim ikony powiadomień, które są wyświetlane na pasku adresu i mają zastąpić okienka informujące użytkownika o nowych treściach pojawiających się na stronach WWW, w serwisach społecznościowych albo o liczbie nieprzeczytanych listów w skrzynce pocztowej. Według programistów Google'a taki mechanizm jest mniej inwazyjny i nachalny niż klasyczne wyskakujące okienka, więc nie będzie rozpraszać osoby pracującej z komputerem.

Google rozpoczyna także testowanie interfejsu WebXR, który pozwoli wykorzystać aparat smartfona lub innego urządzenia do tworzenia rzeczywistości rozszerzonej i umieszczania wirtualnych obiektów w sfotografowanym otoczeniu. Za przykład podawane są aplikacje sieciowe pokazujące, jak wybrany model kanapy lub fotel będą się prezentować w domu. Obecnie można to robić, korzystając z osobnego oprogramowania; WebXR ma sprawić, że wystarczy sama przeglądarka WWW oraz aplikacja uruchamiana z poziomu strony internetowej salonu meblowego.

Zespół pracujący nad browserem testuje ponadto mechanizm komunikacji bliskiego zasięgu (Near-Field Communication, NFC), który może się okazać przydatny w przenośnym wydaniu Chrome'a podczas odwiedzin w muzeach czy ogrodach zoologicznych albo uczestnictwa w konferencjach. Odczytywane przez smartfon i przetwarzane przez przeglądarkę znaczniki NFC przekazywałyby dodatkowe informacje na temat uczestników spotkania, eksponatów itp.

Publikacja kolejnej, 83. wersji Chrome'a jest planowana na maj br. (wersja numer 82 nie ukaże się w ogóle; programiści zamierzają się skoncentrować na dostarczaniu poprawek bezpieczeństwa do aktualnych wydań przeglądarki).

fot. Google, Gerd Altmann – Pixabay