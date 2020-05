Chrome 83, czyli co jest i co będzie

Polscy użytkownicy Chrome'a muszą poczekać na część zapowiadanych usprawnień.

Opublikowana właśnie 83. wersja przeglądarki miała obsługiwać kilka nowych mechanizmów. Na razie o większości z nich można tyko przeczytać w oficjalnym blogu zespołu odpowiedzialnego za Chrome'a.

Grupowanie kart

Polskie wydanie browsera oferuje już teraz funkcję grupowania kart, którą trzeba jednak włączyć samodzielnie, wpisując w pasku adresu frazę chrome://flags i wyszukując flagi tab-groups. Po uaktywnieniu przełączników Tab Groups i Tab Groups Collapse (oraz zrestartowaniu Chrome'a) w menu kontekstowym kart pojawi się opcja Dodaj do nowej grupy. Wybranie jej skutkuje pojawieniem się zakładki symbolizującej grupę kart; można nadać jej dowolną nazwę i oznaczyć jednym z ośmiu kolorów, a następnie dodawać do niej kolejne otwarte karty. Powstałą w ten sposób grupą da się łatwo zarządzać – np. przenieść ją w całości do nowego okna przeglądarki.

Przemodelowano panel ustawień browsera. Teraz łatwiej dostępne są sekcje pozwalające usunąć pliki cookie (znajdują się na początku sekcji Prywatność i bezpieczeństwo) oraz te służące do zarządzania uprawnieniami urządzeń podłączonych do komputera (takich jak kamera czy mikrofon).

Domyślnie włączony DoH

Kolejne usprawnienia Chrome'a mają się pojawić stopniowo w ciągu kilku dni lub tygodni. Najbardziej istotnym z nich jest domyślne włączenie mechanizmu DNS-over-HTTPS (DoH), zapewniającego szyfrowanie ruchu między przeglądarką a resolwerem DNS. Tradycyjnie zapytania DNS i odpowiedzi wysyłane z wykorzystaniem protokołów TCP/UDP są przekazywane w postaci jawnej, nawet gdy internauta komunikuje się ze stronami WWW za pomocą szyfrowanego połączenia HTTPS.

DoH będzie włączany, jeśli obsługuje go obecny dostawca usług internetowych. Użytkownicy mogą również zdefiniować samodzielnie dostawcę bezpiecznych usług DNS w menu Prywatność i bezpieczeństwo | Zaawansowane lub całkowicie wyłączyć ten mechanizm.

Kontrola bezpieczeństwa

Nowością jest funkcja Safety Check (Kontrola bezpieczeństwa), pozwalająca sprawdzić, czy zapamiętane przez Chrome'a hasła nie pojawiły się na liście wykradzionych danych. Po zalogowaniu się na koncie Google'a użytkownik będzie mógł też skorzystać z mechanizmu Ulepszonego bezpiecznego przeglądania (Enhanced Safe Browsing Protection), który pozwala ustrzec się przed phishingiem albo programowaniem typu malware. Trzeba jednak pamiętać, że Google w takim przypadku skanuje witryny odwiedzone przez internautę, aby porównać je z własną bazą niebezpiecznych stron WWW.

Zapewniona zostanie także większa prywatność po otwarciu okna przeglądarki w trybie incognito. Użytkownik Chrome'a 83 będzie mógł skorzystać z przełącznika blokującego pliki cookie witryn zewnętrznych (Block third party cookies).

Listę najbardziej rzucających się w oczy zmian zamyka nowa metoda zarządzania rozszerzeniami. Panel ustawień związanych z dodatkami do browsera będzie wywoływany po kliknięciu symbolu puzzle'a, umieszczonego po prawej stronie paska adresu.

fot. Google