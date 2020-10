Chrome: bezpieczniejsze surfowanie także w Androidzie

Nie tylko desktopy

Funkcja Silniejsza ochrona, która pojawiła się już w aplikacji Chrome dla komputerów stacjonarnych, zawita bez wątpienia na sprzęt przenośny działający pod kontrolą Androida.

Eksperymentalnie, ale jest

Opisywaną funkcję da się włączyć już obecnie. Wymaga to jednak zmodyfikowania ustawień przeglądarki w sposób niestandardowy. Aby to zrobić, należy wpisać w pasku adresu frazę chrome://flags, a następnie odnaleźć i uaktywnić dwie flagi: Safe Browsing Enhanced Protection on Android oraz Security Section on Android.

Po zrestartowaniu przeglądarki i wydaniu komendy Ustawienia | Prywatność i bezpieczeństwo | Bezpieczne przeglądanie będzie można uaktywnić opcję Silniejsza ochrona. Internauci, którzy ją włączą, będą ostrzegani jeżeli na stronie, którą chcą odwiedzić, znajdują się jakieś podejrzane zasoby; otrzymają też powiadomienia po ewentualnym wycieku haseł zapisanych przez Chrome'a.

Google ostrzega jednak uczciwie, że ulepszona ochrona proaktywna wymaga przekazania koncernowi z Mountain View danych przeglądania.

fot. Google, Gerd Altmann – Pixabay