Chrome dla Windows 7 otrzyma poprawki

Dzisiaj (14 stycznia) Microsoft przestaje wspierać system Windows 7 – pomagające chronić komputer aktualizacje oprogramowania nie będą już dostarczane z witryny Windows Update.

Jednocześnie firma Google zapowiedziała, że użytkownicy przeglądarki Chrome, którzy nie zmienili systemu operacyjnego na nowszą wersję, będą wciąż otrzymywać poprawki bezpieczeństwa do browsera. Koncern z Mountain View obiecuje, że wsparcie techniczne dla Chrome'a dostosowanego do działania w środowisku Windows 7 będzie zapewniane jeszcze przez „minimum 18 miesięcy od momentu zakończenia cyklu życia systemu Microsoftu, co najmniej do 15 lipca 2021 roku".

Podobną obietnicę firma Google złożyła w 2014 roku – wówczas dotyczyła ona wsparcia technicznego Chrome'a w wersji dla Windows XP. Cykl życia systemu zakończył się w kwietniu, zaś poprawki do przeglądarki dostarczano jeszcze przez kolejne 24 miesiące, aż do kwietnia 2016 r.

fot. Google