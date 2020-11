Chrome przyspiesza

To już ostatnia edycja przeglądarki Chrome w 2020 roku. Matt Waddell, dyrektor ds. produktu w zespole odpowiedzialnym za browser, twierdzi, że szybkość działania aplikacji w wersji 87 znacząco się zwiększyła, a jej zapotrzebowanie na energię spadło.

Waddell wymienia trzy elementy składające się na poprawę wydajności przeglądarki. Po pierwsze, aktywna karta jest traktowana priorytetowo. Ogranicza to zapotrzebowanie na czas procesora nawet pięciokrotnie i przekłada się na wydłużenie czasu pracy na baterii nawet o 75 minut (według wewnętrznych benchmarków Google'a).

Po drugie, Chrome startuje o 25% szybciej, ładuje strony z prędkością o 7% większą niż poprzednio, a przy tym wszystkim zgłasza mniejsze zapotrzebowanie na pamięć RAM.

Po trzecie wreszcie, Chrome na Androida wczytuje obecnie strony WWW niemal natychmiast, gdy użytkownik przechodzi wstecz i do przodu.

Na razie trzeba uwierzyć w to wszystko na słowo. Dwa pierwsze punkty wymagają kilku dni, aby ocenić, czy deklaracje okażą się prawdziwe. Ostatnia zapowiedź nie da się chwilowo zweryfikować: ośmiomegabajtowa aktualizacja Chrome'a na platformie Play Store jest wciąż (18 listopada wieczorem) nieosiągalna w Polsce.

Nowe funkcje w przeglądarce Chrome od razu zobaczą najpierw użytkownicy chromeboków. Pierwszą z nich jest wyszukiwanie w kartach. Po prawej stronie ikony „+", służącej do otworzenia nowej karty pojawiła się lista otwartych kart oraz pole, w którym można wpisać nazwę karty lub frazę pozwalająca ją odszukać.

