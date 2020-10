Chrome ukryje powiadomienia

Tajne komunikaty, przemianowane okna

Można przypuszczać, że w przyszłych wersjach przeglądarki Chrome da się zablokować powiadomienia wyświetlane podczas udostępniania ekranu oraz nadać indywidualne nazwy oknom browsera.

Dwie flagi

W bieżącym roku znacząco zwiększyła się liczba użytkowników systemów wideokonferencji takich jak Meet albo Zoom oraz intensywność korzystania z narzędzi tego typu. Podczas wirtualnych spotkań użytkownicy zwykle udostępniaja pełny widok ekranu. Zdarza się, że zostają na nim wyświetlone poufne powiadomienia, przeznaczone wyłącznie dla właściciela komputera.

W eksperymentalnej wersji przeglądarki Chrome (gałąź Canary) pojawiła się flaga sugerująca, że powiadomienia da się zablokować podczas współdzielenia ekranu. Można to sprawdzić, wpisując w pasku adresu frazę chrome://flags i wyszukując ciąg Mute notifications during screen share. Z opisu flagi wynika, że uaktywnienie jej skutkuje wyciszeniem powiadomień w czasie, gdy ekran jest współdzielony („Prevents new notifications from being shown while a screen is being shared – Mac, Windows, Linux, Chrome OS"). Na razie pomimo włączenia opcja ta nie działa.

Można za to sprawdzić eksperymentalną funkcję pozwalającą nadać indywidualne nazwy każdemu otwartemu oknu przeglądarki Chrome. Aby to zrobić, wystarczy uaktywnić flagę Window Naming, którą znajdziemy w wersji Canary. Po zrestartowaniu browsera trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy ramkę przeglądarki i z menu kontekstowego wybrać opcję Name window... Takie udogodnienie pomoże odróżnić łatwo wiele okien Chrome'a zwiniętych do postaci miniatur na Pasku zadań.

fot. Google