Ciche zasilacze od Cooler Mastera

Efekt ten producent zamierza osiągnąć poprzez montaż w zasilaczu cichego wentylatora Silencio, odpornego na kurz (IP6X) i wyposażonego w trwałe łożysko LDB oraz specjalny kształt łopatek. To właśnie dzięki połączeniu tych elementów wentylator załącza się po osiągnięciu przez zasilacz ok. 15% mocy znamionowej.

Co ludzie powiedzieli?

Wsłuchując się w opinię użytkowników, Cooler Master odświeżył konstrukcję swoich zasilaczy, powiększając obudowę, w której mieszczą się kluczowe podzespoły. Poskutkowało to tym, że kable w MasterWatt są o 14% dłuższe niż w poprzednich modelach, łatwiej również nimi zarządzać. Co więcej, producent zastosował przewody PCI, zwiększające efektywność w przepływie mocy do pozostałych komponentów komputera.

Certyfikowany znak jakości

Odświeżony MasterWatt od Cooler Mastera może pochwalić się certyfikatem 80 PLUS Bronze, przyznawanym zasilaczom o wysokiej efektywności działania. Za wysoką jakość odpowiadać ma m.in. podwójny przetwornik napięcia DC-DC, mający zapewnić stabilne +12V mocy wyjściowej.

Zakup na lata

Cooler Master przekonuje, że zasilacze MasterWatt spełniają wszelkie kryteria bezpieczeństwa, posiadając przy tym liczne zabezpieczenia. Gdyby jednak urządzenie odmówiło współpracy, producent daje na swoje produkty 5-letnią gwarancję. Jakby tego było mało, sprzęt miał zostać również zaprojektowany zgodnie z restrykcjami związanymi z ochroną środowiska.

Zasilacze Cooler Master MasterWatt występują w wersjach o mocy: 450, 550, 650 i 750 W, a ich ceny zaczynają się od ok. 196 do 354 zł.