Co do sekundy

W systemie Windows 10 zegar umieszczony na pasku zadań domyślnie wyświetla czas w formacie gg:mm. Da się go jednak nakłonić do pokazywania czasu z dokładnością do sekundy.

Aby to zrobić, trzeba zmodyfikować zawartość systemowego rejestru. Wciskamy w tym celu kombinację klawiszy [Windows]+[R] , a następnie w polu Otwórz wyświetlonego okienka wpisujemy polecenie regedit i klikamy OK :

W oknie Edytora rejestru odnajdujemy klucz HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced :

Klikamy go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wydajemy polecenie Nowy | Wartość DWORD (32-bitowa) :

Tworzymy element, któremu nadajemy nazwę ShowSecondsInSystemClock :

Klikamy nowy element dwukrotnie i w polu Dane wartości wpisujemy 1 , a następnie zatwierdzamy zmianę przyciskiem OK :

Zamykamy Edytor rejestru. Na razie zegar pokazuje wciąż tylko godziny i minuty. Aby zobaczyć również sekundy, musimy się wylogować i zalogować ponownie. Na pasku zadań pojawi się zegar wyświetlający czas w formacie gg:mm:ss:

Gdybyśmy chcieli pozbyć się sekundnika, wystarczy skasować z rejestru element ShowSecondsInSystemClock lub nadać mu wartrość 0 .

fot. Microsoft, Unsplash