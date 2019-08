Cook ostrzega Trumpa

Trwająca wciąż wojna handlowa Sanów Zjednoczonych i Chin utrudnia firmie Apple konkurowanie z koreańskim Samsungiem.

Już 1 września wejdą w życie nowe taryfy celne na towary importowane z Chin. Tim Cook, dyrektor generalny (CEO) Apple'a, spotkał się w piątek z prezydentem Donaldem Trumpem i przypomniał, że jego firma wytwarza swoje produkty w dużej mierze właśnie w Chinach, więc karne cła uderzą w Amerykanów bezpośrednio. Szacuje się, że cena urządzeń Apple AirPods i Apple Watch wzrośnie nawet o 10 procent.

Największy w Stanach Zjednoczonych konkurent Apple'a – Samsung – również chętnie korzysta z dalekowschodniej taniej siły roboczej. Koreański potentat ma jednak zakłady w krajach takich jak Wietnam, Indonezja i Indie; żaden z nich nie został objęty karnymi cłami, więc amerykańscy klienci nie są narażeni na wzrost cen sprzętu Samsunga.

Donald Trump wypowiadając się dla stacji ABC News stwierdził, że spotkał się z dyrektorem Apple'a w Bedminster, a Cook wyjaśnił mu przekonująco, jak taryfy celne utrudniają jego firmie konkurowanie z potentatami takimi jak Samsung. Trump dodał „Myślę nad tym".

