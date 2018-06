Cooler Master CK550 – klawiatura mechaniczna dla graczy

Nie jest niczym odkrywczym, że o popularności urządzeń peryferyjnych w znacznym stopniu decydują design i jakość wykonania. W przypadku CK550 postawiono na stonowany design, bez udziwnień, za to wyraźnie komunikujący solidność urządzenia. Efekt ten uzyskano poprzez zastosowanie wykończenia ze szczotkowanego aluminium.

Podświetlenie w nowym Cooler Master CK550 jest realizowane osobno dla każdego klawisza. To pozwala zaplanować, z użyciem oprogramowania producenta, właściwie dowolny układ iluminacji klawiatury. Do dyspozycji jest 16,7 miliona kolorów. Nic więc nie stoi na przeszkodzie by utworzyć wielobarwną mozaikę, jak i podkreślające stonowany design samej klawiatury subtelne, jednobarwne podświetlenie.

Solidne przełączniki to podstawa działania klawiatury mechanicznej. Te zamontowane w Cooler Master CK550 to switche produkcji firmy Gateron, charakteryzujące się wytrzymałością na poziomie 50 milionów przyciśnięć na klawisz. CK550 pojawi się w wersjach z przełącznikami czerwonymi, niebieskimi i brązowymi. Na polski rynek trafi najpierw model wyposażony w najszybsze, czerwone switche.

Jak powiedział Bryant Nguyen, szef działy peryferiów w Cooler Master "naszym celem dla CK550 i CK552 jest zaoferowanie profesjonalnej, pełnowymiarowej klawiatury mechanicznej dla graczy z kluczowymi elementami specyfikacji, które cenią gracze, bez poświęcania jakości produktu. Nasi fani otrzymają najważniejsze elementy do rywalizacji na najwyższym poziomie - a przy okazji ubrane w atrakcyjną formę". W Polsce CK550 pojawi się na sklepowych półkach w połowie lipca w cenie około 410 złotych.