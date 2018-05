Coraz częstsze ataki DDoS na firmy

Ataki DDoS stanowią jedno z największych cyberzagrożeń, na jakie są narażone obecnie organizacje, a ich skutkiem może być wstrzymanie operacji biznesowych oraz znaczące szkody finansowe i wizerunkowe wynikające z braku dostępności usług dla klientów. Jednak mimo że 43% firm dostrzega ryzyko swojej podatności na tego typu atak, znaczna część (41%) przyznaje się do niewielkiej wiedzy na temat tego zagrożenia i przerzucania odpowiedzialności na partnerów technologicznych, w tym dostawców usług internetowych (34%) oraz centra danych (26%).

Jednak jak pokazał głośny atak DDoS, który unieruchomił serwery Dyn w 2016 r. - w dużym stopniu ograniczając dostęp do internetu w Stanach Zjednoczonych - takie podejście może stwarzać zagrożenie dla firm. Atak na centrum danych lub dostawcę usług internetowych może wyrządzić równie duże szkody jego partnerom oraz klientom, jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, dlatego firmy muszą zrozumieć zagrożenia związane z atakami DDoS oraz zastosować własne środki zabezpieczające.

Firmy, które nie opracowały jasnej strategii reagowania na ataki DDoS, mogą również nie dysponować podstawowymi środkami zaradczymi, takimi jak rezerwowe serwery czy kopie zapasowe danych. W efekcie będą nieprzygotowane, co ograniczy ich zdolność do reakcji na potencjalny atak. Firmy, które aktywnie zabezpieczają się przed atakami DDoS, robią to tylko dlatego, że kiedyś padły ofiarą takiego zagrożenia (30%), lub ze względu na wymogi regulacyjne (35%).

Firmy, które chcą być lepiej przygotowane na atak DDoS, powinny zdawać sobie sprawę, jak dotkliwe mogą być jego skutki, i przejąć odpowiedzialność za zabezpieczenie firmy przed tym coraz większym zagrożeniem. W tym celu należy udoskonalić plany dotyczące zarówno zapobiegania, jak i reagowania, aby zabezpieczyć dane korporacyjne i zapewnić ochronę firmowych operacji.

