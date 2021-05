Coraz więcej osób kupuje akcesoria do noszenia

Liderem na rynku elektronicznej galanterii jest Apple

W ostatnich latach nastąpił przełom w rozwoju elektronicznych gadżetów do noszenia na sobie, takich jak smartwatche, opaski monitorujące oddech i poziom tlenu we krwi, inteligentne tkaniny czy okulary rozszerzonej rzeczywistości. Ma to odzwierciedlenie również na rynku. Według firmy badawczej IDC w pierwszym kwartale tego roku sprzedało się ponad 100 milionów sztuk elektronicznej galanterii. W drugim kwartale 2021 roku sprzedaż wzrosła o 34,4 procent w porównaniu z tym samym kwartałem w 2020 roku.

Liderem na tym rynku jest Apple – prawdopodobnie dzięki zegarkowi Apple Watch. W pierwszym kwartale 2021 roku gigant zagarnął 28,8 procent całego tortu. Na kolejnych miejscach pod względem sprzedanych e-urządzeń do noszenia są: Samsung, Xiaomi oraz Huawei. Choć w ciągu ostatnich kilku lat gadżety do noszenia stanowią jedną z najszybciej rozwijających się kategorii elektroniki osobistej, wciąż pozostają daleko w tyle za smartfonami.

fot. Erika Wittlieb – Pixabay