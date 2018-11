Corsair ogłasza wsparcie dla Xbox One – myszki i klawiatury wkraczają do gry

Dzięki nowemu projektowi Microsoft, deweloperzy otrzymali możliwość dodania do swoich gier dodatkowego wsparcia dla myszek i klawiatur. Na liście pierwszych tytułów na Xbox One, które uzyskają pełną kompatybilność z peryferiami komputerowymi Corsair, znajdują się m.in. Fortnite, Warframe i Minecraft. Microsoft zapewnił, że będzie bardzo blisko współpracował z twórcami gier. W wyniku tych starań tytuły oferujące opcję podłączenia myszki czy klawiatury będą odpowiednio zbalansowane i skierowane do wszystkich graczy, niezależnie od rodzaju sprzętu wykorzystywanego do kontroli rozgrywki.

Użytkownicy Xbox One, podłączając profesjonalną myszkę i klawiaturę mechaniczną Corsair do swojej konsoli, będą cieszyć się tą samą precyzją rozgrywki, która dotychczas zarezerwowana była wyłącznie dla graczy PC. Corsair zapewnia, że jako licencjonowany partner sprzętowy dołoży wszelkich starań, aby rozszerzyć współpracę z firmą Microsoft, dzięki której kalifornijska marka stworzy specjalne produkty, jeszcze bardziej kompatybilne z konsolą Xbox One. Dodatkowo, Korsarze poinformowali, że zobowiązują się do ściślejszej współpracy przy innych inicjatywach Microsoftu, takich jak np. Mixer, interaktywna usługa do prowadzenia relacji na żywo. Dzięki Elgato, marce będącą częścią rodziny Corsair, użytkownicy Mixera będą mogli korzystać z m.in. Stream Decków i innych, jeszcze niezapowiedzianych produktów w celu podniesienia poziomu jakości tworzonych live streamów.