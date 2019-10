Corsair stworzył pamięć RAM o taktowaniu 5000 MHz

Corsair zaprezentował właśnie Vengeance LPX. To nowe pamięci RAM DDR4, które pracują z częstotliwością wynoszącą aż 5000 MHz. To dość wyraźny przeskok, bo na razie w sprzedaży dostępne są kości o taktowaniu wynoszącym maksymalnie 4600 MHz. W tej chwili są one zgodne jedynie z procesorami AMD.



Już ruszyła sprzedaż pamięci. Firma umożliwia zakup 16 GB pamięci, w zestawie złożonym z dwóch 8 GB kości. Wyższe taktowanie udało się uzyskać m.in. przez podniesienia napięcia do 1,5 V. Sprawia to jednak, że oprócz RAM-u, potrzebna jest też odpowiednia płyta. Na razie wspierane są tylko konstrukcje MSI: MEG X570 Godlike, MEG X570 Ace i MEG X570 Unify. Kolejne dołączą w przyszłości.

Innowacja ma jednak swoją cenę. Nowe układy kosztują 1079 dolarów. I jest to cena już po pierwszym rabacie. Za takie pieniądze można zbudować cały komputer do grania. Z drugiej strony pojawienie się takich pamięci powinno sprawić, że już wkrótce konkurencja przyłączy się do wyścigu.

fot. Corsair