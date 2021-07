Ćwierć wieku Quake'a

22 czerwca minęło 25 lat od momentu, w którym zadebiutowała jedna z najsłynniejszych gier w historii: Quake studia id Software. Ten w pełni trójwymiarowy FPS nie był wprawdzie pierwszą tego typu grą na PC – ale to właśnie Quake wywarł ogromny wpływ na autorów gier.

Wraz produkcją id Software pojawiło się wiele rozwiązań, bez których dzisiaj nie wyobrażamy sobie grania (konsola w grze, tzw. mouselook itp.). To Quake'owi zawdzięczamy też współczesne systemy rozgrywki online (model klient/serwer). Ba, twierdzi się, że bez Quake'a nie istniałby obecny e-sport.

Do tego, dzięki Quake'owi właśnie, niszowa wcześniej dziedzina sztuki – tzw. machinima (filmy tworzone za pomocą engine'ów graficznych, głównie tych wykorzystywanych w grach; samo pojęcie to zbitka słów „machina" i „cinema") – przebiła się do świadomości mainstreamu. Pierwszy machinimowy film fabularny, „Diary of a Camper", powstał właśnie na bazie silnika Quake'a. Dziś machinimę tworzą i oglądają tysiące ludzi. A poza tym dynamiczna i krwista rozgrywka, nawiązującą nieco klimatem do horrorów, A.P. Lovecrafta, po 25 latach nadal się broni.

fot. Wikipedia