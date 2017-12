Cyberatak na użytkowników polskich banków

Z końcem listopada w oficjalnym sklepie Google Play pojawiły się dwie aplikacje - „CryptoMonitor", mająca służyć do rzekomego śledzenia cen kryptowalut oraz „StorySaver", obiecująca pobieranie z Instagrama tzw. „Stories", czyli krótkich historii użytkownika z ostatniej doby.

Obie aplikacje, oprócz obiecywanych funkcjonalności, wyświetlały swoim ofiarom powiadomienia systemowe, które wyglądały identycznie jak te generowane przez aplikacje bankowe. Dodatkowo, złośliwe aplikacje wyświetlały swoim ofiarom fałszywe formularze logowania do rachunków bankowych, by docelowo przechwycić wprowadzane za ich pośrednictwem loginy i hasła. To jednak nie wszystko. Jak podkreślają eksperci, obie aplikacje potrafiły również bez wiedzy użytkownika przechwytywać wiadomości SMS, zawierające kody do autoryzowania transakcji online. Firma ESET, która jako pierwsza wpadła na trop złośliwych aplikacji poinformowała już Google o wykrytych zagrożeniach. Niestety, do momentu ich usunięcia, zostały pobrane przez polskich użytkowników kilka tysięcy razy.

Jak działają fałszywe aplikacje?

Tuż po pobraniu złośliwej aplikacji, ta zaczynała skanowanie urządzenia w poszukiwaniu aplikacji bankowych. Jeśli wykrywana była aplikacja jednego z czternastu banków, złośliwy program zaczynał w tle imitować działania takiej aplikacji. Wyświetlał swojej ofierze w powiadomieniach systemowych informację „Nowa wiadomość z banku" lub wymuszał logowanie do rachunku bankowego.

"Wykrywamy obie aplikacje jako zagrożenie Android/Spy.Banker.QL i uniemożliwiamy jego instalację. Jak pokazują nasze dane, ponad 96 proc. wykrytych przypadków pochodzi z Polski (pozostałe 4 proc. mają swoje źródło w Austrii)" - tłumaczy Kamil Sadkowski, analityk zagrożeń z ESET.

Jak pozbyć się złośliwego oprogramowania?

"Jeśli korzystasz z zainfekowanych aplikacji, musisz natychmiast ją usunąć. Zła wiadomość jest taka, że jeśli ją zainstalowałeś, a masz na swoim urządzeniu jedną z czternastu wybranych aplikacji bankowych, oszuści mogli nie tylko dostać się do twojego rachunku bankowego, ale też wyprowadzić z niego pieniądze" - podkreśla Kamil Sadkowski. Ekspert radzi w takim wypadku zweryfikować historie swojego rachunku z ostatniego miesiąca.

Aby uniknąć infekcji tego typu złośliwymi aplikacjami należy zawsze sprawdzać oceny aplikacji oraz ich recenzje przed instalacją na swoim urządzeniu. Warto zwrócić uwagę na uprawnienia, jakich żądają pobierane aplikacje, a także zabezpieczyć swój tablet lub smartfon oprogramowaniem ochronnym.

Poniżej lista 14. aplikacji bankowych, które obrało za cel złośliwe oprogramowanie:

1. Alior Mobile

2. BZWBK24 mobile

3. Getin Mobile

4. IKO

5. Moje ING mobile

6. Bank Millennium

7. mBank PL

8. BusinessPro

9. Nest Bank

10. Bank Pekao

11. PekaoBiznes24

12. plusbank24

13. Mobile Bank

14. Citi Handlowy