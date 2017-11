Czarny Piątek 2017 - kilka ciekawych ofert

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora e-commerce. Przypadające w tym roku na 24 listopada święto zniżek przyciąga do sklepów stacjonarnych i internetowych miliony osób. Dlatego to właśnie wtedy, a także w dniach poprzedzających, firmy wysyłają do klientów miliony wiadomości informujących o promocjach.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY LISTĘ WYBRANYCH PROMOCJI:

(Kolejność alfabetyczna. Lista będzie odświeżana)

ALLVIEW

Przy zakupie smartfonów X4 Soul Lite 4GB i X4 Soul Lite 3GB, drugi otrzymasz gratis. Tegoroczna oferta Black Friday obejmuje również niektóre z najnowszych urządzeń z serii Energy i Soul, ze zniżkami wynoszącymi nawet do 600 zł. W tej ofercie znajdziemy między innymi P9 Energy, smartfon przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników, wyposażony w akumulator o pojemności 5000mAh, 4GB RAM/64GB pamięci Flash i 5.5-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD, za 1199 zł. Aby uzyskać dostęp do energii, która nigdy Cię nie zawiedzie, odkryj także specjalne ceny smartfonów P9 Energy Lite i P9 Energy Mini, nawet o 37% taniej.

X4 Soul Xtreme kosztuje 1249 zł, wyłącznie z okazji Czarnego piątku. V2 Viper S kosztuje w promocji 579 zł.

Ponadto klienci, którzy złożą zamówienia o wartości powyżej 1340 zł, otrzymają inteligentny przenośny głośnik V-Bass

Akcja promocyjna będzie trwała przez 3 dni, począwszy od piątku 24.11.2017, na stronie Czarny-piatek.pl.

KRUGER&MATZ

W sklepie Kruger&Matz oraz strefie marki na Allegro aż do poniedziałku klienci mogą kupić dziesiątki produktów w promocyjnych cenach. Tegoroczne rabaty sięgają nawet 50 proc..



Telewizory:

- NOWOŚĆ w ofercie - telewizor 65" UHD smart TV w cenie 3399 zł

- NOWOŚĆ w ofercie - telewizor 43" Full HD smart TV w cenie 1199 zł

- Telewizor 32" HD w cenie 589 zł

Laptopy:

- Ultrabook Explore 1403 w cenie 699 zł

- Laptop Explore PRO 1510 w cenie 2299 zł



Smartfony:

- FLOW 5 w cenie 299 zł

- LIVE 5+ w cenie 799 zł

- MOVE 6 mini w cenie 159 zł



Słuchawki:

- Bezprzewodowe Soul 2 Wireless w cenie 199 zł (RABAT 50%!)

- Przewodowe Street w cenie 59 zł



Zestawy kolumn:



Kolumny Path 2.0 + wzmacniacz A-50 w cenie 2999 zł

Kolumny Path 5.0 + amplituner AV HD4347 5.1 w cenie 3999 zł

Szczegółowy oferty można znaleźć na stronie krugermatz.com.

LOGITECH

Obniżki będą dostępne w sieciach sklepów: Alsen, eMag, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, RTV Euro AGD, i X-Kom.



Pełna lista produktów z serii Logitech G, objętych promocją:



• mysz G203 Prodigy, 99,00 zł,

• klawiatura G213 Prodigy, 249,00 zł,

• słuchawki G231 Prodigy, 179,00 zł,

• słuchawki G233 Prodigy, 279,00 zł,

• słuchawki G433 7.1 Surround Sound, 399,00 zł,

• mysz G403 Wireless Gaming Mouse, 349,00 zł,

• mysz G PRO, 199,00 zł,

• klawiatura G PRO, 449,00 zł,

• klawiatura G413 Mechanical Gaming Keyboard, 319,00 zł,

• kierownica G29 Driving Force Racing Wheel, 999,00 zł,

• kierownica G920 Driving Force Racing Wheel, 999,00 zł



Pełna lista akcesoriów biurowych, objętych promocją:



• bezprzewodowy zestaw klawiatura + mysz MK330, 149,00 zł,

• bezprzewodowy zestaw klawiatura + mysz MK520, 179,00 zł,

• mysz M705 Marathon, 149,00 zł,

• mysz MX Anywhere 2 Wireless Mobile Mouse, 219,00 zł,

• mysz MX Master Wireless Mouse, 299,00 zł,

• zestaw głośników Z906 Home Theater 5.1 Surround Sound, 999,00 zł,

• kamera internetowa C920 HD Pro Webcam, 299,00 zł,

• prezenter SPOTLIGHT, 399,00 zł.

SONY PLAYSTATION PSVR

Sony Interactive Entertainment Polska przygotowało dla graczy ofertę na PlayStation VR w zestawie z grami Gran Turismo Sport i Playstation VR Worlds oraz PlayStation Camera w cenie 1299 zł. Promocja będzie obowiązywać w sklepach sieci Saturn, Media Markt, Media Expert oraz RTV Euro AGD.

ULTIMATE EARS

W polskich sklepach stacjonarnych oraz internetowych (Saturn, Media Markt, RTV Euro AGD) pojawią się następujące modele limitowanych edycji głośników:

• BOOM2 w czarno-żółtej wersji Panther - przewidywana cena w sklepach to 499 zł (aktualna cena rynkowa to 599 zł)

• MEGABOOM Panther w przewidywanej cenie 799 zł (aktualna cena rynkowa 999 zł)

• Pakiet 2 głośników BOOM2 (kolory Phantom i Brainfreeze) w przewidywanej cenie 899 zł (aktualna cena rynkowa 2 głośników to 1198 zł)

• Pakiet 2 głośników WONDERBOOM (kolory Stone i Phantom) w przewidywanej cenie 649 zł (aktualna cena rynkowa 2 głośników to 798 zł).



XBOX ONE S

Ceny wybranych zestawów z konsolami Xbox One S, oferowanych przez sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Saturn, Komputronik, X-Kom i NeoNet, zaczynają się od 999 zł (orientacyjna cena detaliczna). Każdy zestaw z konsolą Xbox One S oferowany w Polsce przez autoryzowanych sprzedawów zawiera konsolę Xbox One S z dyskiem twardym 500GB/1TB (w zależności od zestawu), bezprzewodowy kontroler Xbox z technologią Bluetooth oraz wejściem słuchawkowym 3,5mm, abonament Xbox Live Gold na okres 6 miesięcy oraz kabel HDMI High Speed.

W ofercie zestawów z konsolami Xbox One S na Black Friday znalazły się:

· Konsola Xbox One S 500GB z grą Assassin's Creed Origins (999 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grą Forza Horizon 3 (999 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grą Minecraft (999 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Forza Horizon 3, Quantum Break i Rise of the Tomb Raider (1099 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Assassin's Creed Origins i Call of Duty WWII (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Assassin's Creed Origins i EA SPORTS FIFA 18 (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Forza Horizon 3 i EA SPORTS FIFA 18 (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Forza Horizon 3 i EA Star Wars Battlefront II (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 500GB z grami Śródziemie: Cień Wojny i FIFA 18 (1199 zł)

· Konsola Xbox One S 1TB z grą Śródziemie: Cień Wojny (1399 zł)

· Konsola Xbox One S 1TB z grą Minecraft w Edycji Limitowanej (1649 zł)

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL