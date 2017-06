Cztery nowe projektory biznesowe BenQ

BenQ MS531, MX532, MW533 i MH534 to cztery podstawowe biznesowe projektory różniące się rzeczywistą (ang, native) rozdzielczością - odpowiednio SVGA (800x600), XGA (1024x768) i WXGA (1280x800). Wszystkie trzy modele mają jasność 3300 ANSI lumenów i kontrast 15000:1 oraz lampę o żywotności 10 tys. godzin pracy w trybie SmartEco.

Klawisz Quick Install czyli uproszczona konfiguracja

Klawisz Quick Install umieszczony na pilocie umożliwia przejście do specjalnego menu o tej samej nazwie.

W przyjazny sposób - podpowiadając - przeprowadza ono użytkownika przez proces ustawienia najważniejszych parametrów projektora przyniesionego np. do nowej sali konferencyjnej.

Oszczędzanie energii i ekologia

W projektorach zastosowano rozwiązanie BenQ SmartEco - polegające na analizie wyświetlanego obrazu i bieżącej optymalizacji mocy lampy tak by uzyskać jak najlepszy obraz przy jak najmniejszym poborze prądu. Pozwala to nie tylko oszczędzać energię ale i wydłuża żywotność lampy do 10 000 godzin pracy.

Dodatkowe oszczędności energii pozwalają uzyskać tryby pracy Eco Blank Mode (szybkie wygaszanie ekranu by skupić uwagę audytorium na prowadzącym), No Source Detected Mode (projektor automatycznie przechodzi w tryb Eco Blank Mode jeśli przez trzy minuty nie wykrywa sygnału), tryb czuwania Standby Mode (zużycie energii poniżej 0,5 W) i Auto Power Off (automatyczne wyłączenie projektora po 20 min. braku aktywności). Każdą z tych funkcji można indywidualnie włączać lub wyłączać .

Keystone 40° w pionie

Uzyskanie prawidłowej geometrii obrazu - niwelację tzw. zniekształceń trapezowych w pionie - przy postawieniu projektora na podłodze czy zamocowaniu pod sufitem, umożliwia szeroki zakres regulacji Keystone ±40°.