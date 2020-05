Czy LG będzie miał telefon ze skrzydłami?

Nowa polityka LG

Niedawno swoją premierę miał telefon LG Velvet. Producent promuje go jako sprzęt ze średniej półki i zapowiada, że to początek nowych rynkowych standardów oraz nowej polityki nadawania nazw modelom. Mają one od razu informować użytkowników o najważniejszych cechach danego telefonu. Na przykład Velvet oznacza, że smartfon jest przyjemny w dotyku, ponieważ nie ma ostrych krawędzi i dobrze leży w dłoni.

Telefon z dwoma ekranami

Według raportów Herald Corp z Korei Południowej i ETNews kolejnym smartfonem LG może być telefon o nazwie Wing, czyli skrzydło. Nazwa nawiązuje do nietypowego wyglądu smartfona. Urządzenie ma mieć dwa ekrany, z tym że jeden będzie wysuwany, właśnie na wzór skrzydła.

Nie jest to nowość w przypadku LG. Podobny pomysł zastosowano już w futurystycznym V9000, który miał premierę w 2006 r.

Wiele pytań bez odpowiedzi

Poglądowe zdjęcia, do jakich dotarł ETNews, pokazują telefon z dwoma ekranami – jeden na drugim – przy czym dolny ekran jest widoczny dopiero po obróceniu górnego w poziomie. Górny ekran wygląda jak standardowy 6,8-calowy, natomiast dolny to 4-calowy kwadrat.

Na razie firma nie ujawnia głównego celu tego dodatkowego ekranu. Na zdjęciach widać, że służy jako klawiatura lub rozszerzenie górnego ekranu. Prawdopodobnie jednak ekrany mają spełniać swoje indywidualne cele.

Bez odpowiedzi pozostaje także pytanie o wygodę użycia takiego smartfona. Na pewno jednak pomysł wpisuje się w założenia marki, by wyróżniać się na tle konkurencji.

fot. ETNews