Czy nowa funkcja ochroni przed pishingiem?

Nowa metoda na oszustów

Jeden ze sposobów na przekonanie się, czy witryna, którą odwiedzamy, jest poprawna, to sprawdzenie jej adresu URL. Jeśli np. przeglądamy witrynę, która ogłasza, że jest stroną naszego banku, ale wyświetla się inny adres, to jest to dla nas sygnał ostrzegawczy, że coś może być nie tak. Z jakiegoś powodu jednak Google chce ukryć pasek adresów w przeglądarce Chrome.

Funkcja budzi zastrzeżenia

Według portalu Android Police Google testuje w swojej przeglądarce funkcję, która ukryje na pasku adres URL. Oznacza to, że podczas przeglądania stron internetowych, jak np. teraz, nie zobaczymy pełnego adresu na pasku, tylko pcformat.pl. Choć może się wydawać, że w ten sposób Google naraża użytkowników na ataki phishingowe, to firma twierdzi, że jest inaczej.

W wyjaśnieniu opublikowanym na Chromium czytamy, że obecna forma wyświetlania adresów URL w przeglądarkach nie jest skuteczną ochroną przed atakami. Phishing i inne metody oszustwa to aktualny problem, który należy dokładnie zbadać, ponieważ wciąż są to działania powszechne w internecie.

Na razie funkcja ukrywania adresów jest na etapie testów. Jeśli nie wykażą one skutecznej ochrony przed atakami, to opcja nie zostanie wprowadzona. Inaczej będzie, gdy testy wykażą, że jest ona przydatna. Nawet jednak w takim wypadku użytkownicy będą mieli możliwość samodzielnego wyłączenia tej funkcji.

fot. Simon – Pixabay