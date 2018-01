Czy tablet to dobra alternatywa dla laptopa?

Mobilność priorytetem

Problem wyboru tabletu biznesowego zamiast laptopa dotyczy głównie osób, które bardzo często spędzają czas w podróży. To właśnie do nich skierowane są ultrabooki z ekranami około 13-cali. Często jednak do podstawowych zadań takich jak przeglądanie Internetu czy pracy biurowej możemy zastosować alternatywę w postaci tabletu. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które nie odbiegają wydajnością komputerom przenośnym, a przy tym są zdecydowanie bardziej poręczne. Kolejnym atutem tego typu urządzeń jest ich bardzo wydajna bateria. Tablety biznesowe mogą pracować bez konieczności podłączania do gniazdka nawet przez kilkanaście godzin co w przypadku laptopów jest wynikiem często nieosiągalnym. Jeśli więc myślisz o zakupie sprzętu do pracy, a większość czasu spędzasz podróżując, chcesz przy tym zachować maksymalne właściwości mobilne zastanów się nad alternatywą w postaci tabletu biznesowego. Nasuwa się jednak pytanie: jaki model wybrać? Czym się kierować?

Wybór zależy od naszego upodobania

Jeśli już zdecydujemy się na wybór tabletu biznesowego zamiast notebooka musimy wybrać interesujący nas sprzęt. Przede wszystkim warto wiedzieć, że możemy kupić tablet biznesowy, który pracuje w oparciu o Apple iOS, Google Android lub Microsoft Windows. Tu znów nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który wybrać. To zależy od naszych oczekiwań i upodobań.

„Tablet, którego będziemy używali do pracy powinien posiadać przede wszystkim maksymalną użyteczność. Co to znaczy? Chodzi o oferowanie nam pełnej funkcjonalności, której oczekujemy od sprzętu do pracy. Osoby, które mają styczność z produktami Apple, takimi jak iPhone czy MacBook powinny wybrać tablet z tej samej firmy. Pozwoli to na integrację wszystkich urządzeń, ponieważ ekosystem Apple jest wręcz do tego stworzony. Przykłady? Zapisujemy notatkę na tablecie iPad Pro. W jednej chwili pojawia się ona na iMac'u, MacBooku czy iPhone. Dzięki temu możemy edytować dokumenty na praktycznie każdym sprzęcie od Apple." - tłumaczy Marcin Opaliński z firmy Redcoon

Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do systemu operacyjnego Android warto rozważyć zakup tabletu pracującego pod kontrolą oprogramowania Google'a. Oferuje on podobną funkcjonalność co sprzęt Apple, tj. pracę w chmurze. Plusem jest mnogość aplikacji, które często są darmowe. Co ciekawe, Google oferuje darmowy pakiet biurowy z którego możemy korzystać online. To również sprawia, że warto zainteresować się takim sprzętem. Interesujący dla przedsiębiorców może okazać się np. tablet Samsung Galaxy Tab S3, który wyposażono dodatkowo w rysik usprawniający codzienne korzystanie z urządzenia.

Dodatki, które usprawnią pracę

Jeśli wrócimy do biura o wiele wygodniejsze od klawiatury ekranowej może okazać się korzystanie z tradycyjnego rozwiązania. Producenci oferują dedykowane klawiatury do swoich urządzeń, aczkolwiek nie ma żadnego problemu, aby wyposażyć tablet w klawiaturę pracującą w oparciu o technologię Bluetooth. Dzięki temu będziemy mogli pracować w naprawdę komfortowych warunkach. Liczba akcesoriów, które będziemy mogli podłączyć do tabletu jest zdecydowanie większa. Do ciekawych rozwiązań możemy zaliczyć np. małe, poręczne projektory. Dzięki nim wzbogacimy naszą prezentację, co być może będzie kluczowe podczas rozmów z klientem.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL