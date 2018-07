Czy tak będzie wyglądał LG V40?

Flagowy smartfon zostanie wykonany z połączenia szkła oraz metalu, a sam wyświetlacz będzie posiadał zaokrąglone rogi. Klawisz zasilania oraz blokady ekranu znajduje się na tylnej obudowie smartfona i działa również jako czytnik linii papilarnych. Gniazdo na kartę SIM znalazło się po prawej stronie smartfona. Tylna obudowa skrywa w sobie również system podwójnego aparatu fotograficznego z diodą doświetlającą znajdującą się bezpośrednio pod sensorami.

LG V40 na koncepcie posiada mocną specyfikację. Smartfon miałby zostać wyposażony w 6,1 calowy ekran ze wsparciem dla technologii HDR10 oraz procesor Qualcomm Snapdragon 845 wraz z 6 lub 8 GB pamięci RAM. Do tego wszystkiego można dorzucić złącze słuchawkowe jack, certyfikat IP68 czy chociażby trzy warianty pojemnościowe: 64, 128 oraz 256 GB.

Warto pamiętać, iż to wszystko to tylko koncept, a LG V40 finalnie wcale nie musi tak wyglądać. Do premiery flagowego urządzenia Koreańczyków nie pozostało jednak dużo czasu.