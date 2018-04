DJI Spark – najmniejszy i najinteligentniejszy dron firmy Hama

Nowe funkcje i możliwości

Spark posiada nowe, inteligentne tryby, które mogą zaskoczyć każdego użytkownika. Są to Quick Launch pozwalający na automatyczny start z ręki po rozpoznawaniu twarzy oraz Simple Control , czyli sterowanie przy użyciu gestów. Dodatkowo do urządzenia została stworzona dedykowana aplikacja DJI wyposażona w szybki edytor filmów i zdjęć, dzięki któremu w ciągu 30 sekund można podzielić się swoimi ujęciami z bliskimi. Spark posiada również inteligentne tryby nagrywania. Mamy więc do wyboru Quick Shot, czyli zestaw kinowych, automatycznych ujęć, które wykona dron. Rocket to nic innego jak lot do góry ze skierowaną kamerą pionowo w dół. Dronie umożliwia odlot do tyłu bądź przodu, z kamerą zablokowaną na obiekcie, który został uprzednio wybrany. Z kolei Circle to tryb automatycznego lotu po okręgu. Ciekawą opcją jest Active Track czyli automatyczne śledzenie i podążanie za obiektem. Za pomocą trybu TapFly możemy zaznaczyć miejsce, w które chcemy, aby poleciał nasz Spark. Ostatni, ciekawy tryb to Gesture. Za jego pomocą następuje przypisanie gestów do funkcji, np. ułożenie rąk na kształt aparatu sprawi, że Spark automatycznie wykona nam zdjęcie.

Niepowtarzalne ujęcia i bezpieczeństwo

DJI Spark został wyposażony w kamerę z sensorem 1/2.3". Nagrywa w jakości Full HD z prędkością 30 kl/s, a 12-megapikselowa matryca zapewnia dużą ilość szczegółów na zdjęciach. Dzięki 2-osiowemu, mechanicznemu gimbalowi, nagrany materiał będzie stabilny, nawet w najcięższych warunkach. Przysłona f/2.6 sprawi, że nasz obraz będzie jasny i ostry, a szerokokątny obiektyw (odpowiednik 25mm) uchwyci każdy moment naszej przygody. W modelu Spark możemy odkryć również nowe tryby zdjęć: Pano, w którym Spark automatycznie robi Panoramę oraz Shallow Focus, który automatycznie dodaje blur do naszego obrazka, sprawiając, że nasza fotografia dostaje głębi ostrości, co czyni z niej profesjonalne ujęcie. Aby jeszcze bardziej zintensyfikować przeżycia związane ze sterowaniem dronem warto dokupić również specjalnie dedykowane gogle, które posiadają w inteligentne funkcje, tryby ustawienia kamery, oraz umożliwiają doskonałą transmisję obrazu. Dzięki wbudowanemu panelowi sterującemu mamy w pełni kontrolę nad lotem.

Spark mimo swoich małych rozmiarów pozwala na 16 minut pracy na baterii, maksymalną prędkość 50 km/h oraz 2-kilometrowy zasięg (przy użyciu aparatury). Dzięki zastosowaniu dedykowanej aparatury uzyskujemy pełną kontrolę, a dodatkowo będziemy mogli korzystać z podglądu obrazu w jakości 720p bezpośrednio na ekranie smartfona. DJI Spark dzięki wbudowanym optycznym czujnikom, wykryje oraz ominie każdą przeszkodę . Czujnik pozycjonowania VPS, sprawi, że dron nie wyląduje w miejscu, w którym nie powinien np. woda, nierówny teren. Da nam znać, bezpiecznie unosząc się nad przeszkodą. Natomiast w trybie automatycznego powrotu, przednie czujniki ominą napotkane niebezpieczeństwo w drodze do lądowania.

Dron dostępny jest w dwóch wersjach - z wyposażeniem (combo) oraz jako samodzielne urządzenie (standard), z różnymi kolorami obudowy do wyboru. Za pośrednictwem dystrybutora możemy zakupić go w dwóch odrębnych cenach - 2999 zł za wariant combo oraz 2099 zł za wariant standard.