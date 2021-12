DNA jako nośnik danych

Podwójna helisa

Zastosowanie naturalnego nośnika informacji do zapisywania danych pozwoliłoby na archiwizowanie dużych zbiorów danych w układach o niewielkiej powierzchni oraz objętości. Trwałość takiego medium to tysiące lat.

Naukowcy z Georgia Tech Research Institute w Atlancie (GTRI) opracowali chip, który ma stukrotnie poprawić wydajność istniejących metod zapisu danych za pomocą DNA.

„Gęstość funkcji w naszym nowym chipie jest około 100 razy większa niż w obecnych urządzeniach komercyjnych; więc gdy dodamy całą elektronikę sterującą – czyli to, co zrobimy w ciągu kolejnego roku programu badawczego – spodziewamy się 100-krotnej poprawy w stosunku do istniejącej technologii przechowywania danych DNA", powiedział Nicholas Guise z GTRI.

Technologia wykorzystywana w Atlancie polega na hodowaniu wielu unikatowych nici DNA równocześnie. Prototypowy chip z GTRI ma powierzchnię 2,5 cm kwadratowego i mieści wiele „mikrostudzienek", które pozwalają na syntezę większych ilości DNA w krótszym czasie.

Aktualny rekord przechowywania danych za pomocą DNA to 200 MB przy syntezach trwających około 24 godzin. Technologia zastosowana w GTRI pozwoli zapisywać 100 razy więcej danych w tym samym czasie.

fot. madartzgraphics – Pixabay