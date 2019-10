Dark mode w iPhonie przetestowany pod kątem oszczędzania energi

Tryb dark mode w przypadku ekranów OLED-owych poza funkcją estetyczną, pozwala też oszczędzać energię. Dzieje się tak dlatego, że w odróżnieniu od ekranu LCD (w którym podświetlenie jest ustawione na minimum), w ekranie OLED da się wyłączyć podświetlenie piksela mającego imitować czarny kolor. Serwis 9to5Mac przeprowadził testy tej funkcji właśnie pod kątem energooszczędności.

Badaniu poddano iPhone XS. By test był wiarygodny, przygotowano program testowy wykorzystujący zrobotyzowane ramię, wykonujące zdefiniowany zestaw ruchów, identyczny dla trybu klasycznego i dark mode. Wyniki? Na domyślnych ustawieniach akumulator zapewnił 7 godzin i 33 minuty ciągłej pracy. Po takim samym czasie smartfon z włączonym trybem dark mode wciąż miał 30% energii.



Test pokazał zatem, że Apple zrobił krok w dobrym kierunku, ale w rzeczywistości różnica nie jest aż tak wyraźna. Wszystko dlatego, że sekwencję ograniczono do grupy aplikacji takich jak Messages, Google Maps czy YouTube - słowem: tych, które obsługują dark mode.



Wciąż jednak wiele aplikacji ma z tym problem (choćby Facebook, gdzie odpowiedni tryb trafił tylko do aplikacji Messengera). Z biegiem czasu powinno być jednak coraz lepiej.

