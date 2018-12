DarkVishnya - bezprecedensowe cyberataki finansowe w Europie Wschodniej

Cyberprzestępcy wykorzystywali trzy rodzaje urządzeń: laptop, Raspberry Pi (komputer o rozmiarze karty kredytowej) lub Bash Bunny (specjalnie zaprojektowane narzędzie do automatyzacji i przeprowadzania ataków poprzez port USB). Wszystkie te urządzenia były wyposażone w modem GPRS, 3G lub LTE, który umożliwiał atakującym zdalne przeniknięcie do sieci korporacyjnej atakowanej organizacji finansowej.

Po ustanowieniu połączenia cyberprzestępcy próbowali uzyskać dostęp do serwerów WWW w celu kradzieży danych, których potrzebowali do uruchomienia protokołu pozwalającego na uzyskanie zdalnego dostępu (Remote Desktop Protocol, RDP) na wybranym komputerze, a następnie przechwycenia środków pieniężnych lub danych. Na końcowym etapie atakujący stosowali oprogramowanie zdalnej administracji w celu utrzymania dostępu do zainfekowanego komputera działającego w sieci atakowanej organizacji finansowej.

Przez ostatnie półtora roku obserwowaliśmy całkowicie nowy rodzaj ataków na banki, dość wyrafinowany i złożony pod względem wykrywania. Punkt wejścia do sieci korporacyjnej pozostawał przez długi czas nieznany, ponieważ mógł być zlokalizowany w dowolnym biurze w dowolnym regionie. Nie zdołaliśmy znaleźć zdalnie tych nieznanych urządzeń, które zostały przemycone i ukryte przez intruzów. Dodatkowo, atakujący wykorzystywali legalne narzędzia, które jeszcze bardziej komplikowały reagowanie na incydent - powiedział Siergiej Golowanow, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, Kaspersky Lab.

W celu zapewnienia sobie ochrony przed tą nietypową metodą cyberataków instytucje finansowe powinny podjąć następujące działania: