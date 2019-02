Debiutują myPhone Halo Q i Halo Q+

Telefony myPhone Halo Q i Halo Q+ zostały wyposażone w ekran 2,8'' oraz wygodne klawisze. Efekt ten potęguje stacja ładująca dołączona do zestawu. Z jej pomocą, myPhone Halo Q i Q+ łączy najlepsze funkcje telefonu stacjonarnego i komórki - w domu można trzymać słuchawkę w stacji, gdy jednocześnie się ładuje, a przy wyjściu zabrać ją ze sobą. A w razie, gdyby telefon się zawieruszył, opcja szybkiego odnajdywania słuchawki pomoże go znaleźć. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, który uruchomi w telefonie dźwięk informujący o jego położeniu.

Ponadto, dla bezpieczeństwa telefony są wyposażone w programowalny przycisk SOS. Po przypisaniu do niego numeru lub ustawieniu wiadomości, wystarczy jedno kliknięcie, aby nawiązać połączenie lub wysłać sms do konkretnej osoby. Jest to bardzo pomocne dla osób, które chorują i w nagłych wypadkach.

Zarówno myPhone Halo Q, jak i Halo Q+ są wyposażone w aparat 2 mpx.

myPhone Halo Q+ jest wyposażony w modem 3G umożliwiający korzystanie z przeglądarki www, skrzynki e-mail i wysyłanie MMS-ów. Za długi czas działania telefonów na jednym cyklu ładowania odpowiada pojemna bateria 1400 mAh. Zapewnia ona działanie telefonu w stanie czuwania nawet do 20 dni albo do 6 godzin ciągłych rozmów.

Dla wygodniejszej obsługi telefony posiadają także: DualSIM, Bluetooth, latarkę, radio FM i MP3 oraz slot na kartę microSD do 32 GB, aby zwiększyć pamięć urządzenia na wszelkie pliki.

Modele myPhone Halo Q oraz Halo Q+ wyceniono odpowiednio na: 149 zł i 229 zł.