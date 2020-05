Debiutuje Empik Music

Empik zaprasza do współpracy.

Bogata oferta treści kulturalnych i rozrywkowych Empiku to przede wszystkim książki, filmy i muzyka. Ta ostatnia znalazła się w centrum nowego projektu specjalistów z firmy. Postanowili oni przygotować serwis strumieniujący muzykę. Empik Music, czyli cyfrowa usługa podobna w działaniu do serwisów Spotify, Tidal czy Deezer (więcej o tych platformach tutaj), wchodzi na rynek dzięki współpracy dwóch marek.

Empik, największa w Polsce sieć oferująca treści z obszaru kultury i rozrywki, zaprosił do współpracy Euvic, polską firmę IT. Efektom można się już przyglądać, pobierając aplikację Empik Music na urządzenia przenośne z systemem Android oraz iOS.

Usługa Empik Music powstała w związku z poszerzaniem oferty cyfrowej marki. Jest w pełni zintegrowana z innymi aplikacjami Empiku. Rejestracja i logowanie odbywają się przez Empik.com. Aplikacje Empik Bilety i Going dostarczą informacji o koncertach i innych wydarzeniach muzycznych. Z kolei integracja z Mój Empik zakłada, że otrzymamy jeszcze bardziej dopasowane rekomendacje muzyczne.

Obecni i nowi użytkownicy usługi Empik Premium mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do Empik Music przez 60 dni.

Projekt wykonywany zdalnie

Grzegorz Mazur, dyrektor techniczny firmy Euvic, opowiedział o kulisach pracy przy projekcie. Jak podkreślił, zespół odpowiedzialny za realizację aplikacji Empik Music musiał całkowicie dostosować się do nowych warunków i przejść na działania w chmurze. Konieczność pracy zdalnej, rozproszenie członków zespołu w różnych lokalizacjach i brak możliwości realnych spotkań były dużym wyzwaniem, jednak podjęte działania przyniosły pozytywny skutek.

Po stronie Euvic w projekcie wziął udział kierownik projektu, dwóch product ownerów, 11 liderów technicznych (każdy odpowiadał za inny obszar) oraz współpracujący z nimi szeroki zespół deweloperów.Projekt był tworzony i jest rozwijany w środowisku deweloperskim stworzonym przez Euvic w chmurze Microsoft Azure i z wykorzystaniem Azure DevOps.

Za prawidłowe działanie aplikacji odpowiada kilkadziesiąt maszyn wirtualnych, natomiast ruch sieciowy generowany w ramach usługi Empik Music jest równomiernie rozkładany na wszystkie instancje serwerów aplikacyjnych i streamingowych. Aby zapewnić płynną i bezpieczną obsługę wszystkich użytkowników, dodatkowo wykorzystano usługę CloudFlare.

Empik Music do strumieniowania muzyki

Aplikacja stworzona przez Empik i Euvic zapewnia użytkownikom dostęp do katalogu z milionem utworów muzycznych z Polski i świata. Producent zapewnia, że aplikacja pozbawiona jest reklam, za to obfituje w oryginalne playlisty i rekomendacje stworzone przez znanych artystów, postacie polskiego świata kultury (m.in. Wojciecha Manna) i ekspertów Empiku.

Dodatkowo aplikacja jest w pełni zsynchronizowana z historią zakupów w sieci Empik i daje możliwość dodawania muzyki zakupionej na stronie internetowej marki do katalogu Moja muzyka. W programie znaleźć można także opcje łatwego tworzenia i importowania playlist, możliwość słuchania muzyki w trybie offline (bez dostępu do internetu) oraz model subskrypcyjny (za który można zapłacić również w salonach Empik).

W Empik Music znajdują się też informacje o koncertach i spotkaniach z artystami, a dzięki nieustannie poszerzanej bazie tekstów piosenek można ją wykorzystać do zabawy w karaoke.

Empik Music to według twórców intuicyjne narzędzie, gwarantujące najwyższą jakość streamingu plików audio w technologii HLS z wykorzystaniem kodeka AAC/AAC+ do 320 kbps. Cały projekt stworzono w ciągu niespełna ośmiu miesięcy i przy wykorzystaniu najnowszych technologii. System jest prosty w utrzymaniu i integracji z aplikacjami zewnętrznymi, można go łatwo rozszerzać o nowe funkcje. Wkrótce oprócz obsługi urządzeń z systemem Android i iOS Empik Music będzie działał też z przeglądarki oraz na urządzeniach Smart TV.

Empik Music można pobrać tutaj.

fot. Empik