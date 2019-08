Debiutuje HarmonyOS

Od maja, gdy prezydent Donald Trump wpisał firmę Huawei na listę przedsiębiorstw zagrażających bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, chiński potentat został odcięty od amerykańskich produktów i technologii – w tym systemu operacyjnego Android.

Przedsiębiorstwo zapowiedziało wówczas zaadaptowanie własnego systemu HongMeng dla potrzeb smartfonów ze średniej i wyższej półki. Dzisiaj, w czasie spotkania Huawei Developer Conference, oficjalnie przedstawiono chińską alternatywę Androida.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d