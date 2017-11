Dekoder 4K UltraBOX+ trafia do Polski

Pierwszym meczem transmitowanym przez nc+ w technologii 4K będzie spotkanie Ligi Mistrzów UEFA Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur, 21 listopada. Drużyna z Londynu jest rewelacją rozgrywek - po ostatnim zwycięstwie nad Realem Madryt prowadzi w tabeli grupy H. Z kolei Borussia uzbierała do tej pory zaledwie dwa punkty i mecz z Tottenhamem będzie dla niej spotkaniem ostatniej szansy. 5 grudnia widzowie nc+ obejrzą absolutny hit - Bayern Monachium - Paris Saint Germain. Robert Lewandowski i spółka zrobią wszystko, aby zrewanżować się za porażkę w Paryżu 0-3. Zadanie nie będzie proste, bo PSG w dotychczas rozegranych meczach Ligi Mistrzów nie straciło punktu ani bramki.

Oprócz spotkań Ligi Mistrzów UEFA platforma nc+ będzie transmitować w 4K mecze angielskiej Premier League. W listopadzie widzowie zobaczą na żywo mecz kandydatów do tytułu mistrzowskiego Liverpool - Chelsea (25.11) oraz spotkanie Watford - Manchester United (28.11). W grudniu platforma nc+ udostępni transmisje w 4K siedmiu spotkań ligi angielskiej - po jednym w każdej kolejce. Wśród planowanych transmisji znalazły się spotkania: Arsenal - Manchester United (2.12), Manchester United - Manchester City (10.12), Huddersfield Town - Chelsea (12.12), Manchester City - Tottenham (16.12), Arsenal - Liverpool (22.12), Liverpool - Swansea City (26.12), Crystal Palace - Manchester City (31.12).

Dekoder 4K UltraBOX+

Dekoder 4K UltraBOX+ jest oferowany w wybranych pakietach telewizyjnych i ofertach łączonych Telewizja + Internet + Telefon. Dekoder będzie również dostępny w świątecznej promocji platformy nc+ "Extrakasa", w ramach której klienci zawierający lub przedłużający umowę na pakiety telewizyjne oraz zawierający umowy na internet i telefon mogą otrzymać od nc+ premię w wysokości nawet do 700 zł na przedpłaconej karcie płatniczej na dowolne zakupy (najwyższa premia przysługuje w przypadku zawarcia łącznie 3 umów na 24 miesiące). W zależności od wybranego pakietu TV, karta może zostać doładowana kwotą od 100 zł do 500 zł, a klienci którzy dodatkowo zawrą umowy na internet i telefon mogą otrzymać kolejne bonusy w postaci doładowania w wysokości 200 zł (100 zł od usługi). Przykładowo, kupując pakiet telewizji EXTRA+ (154 kanały, 79 w HD) z pakietem kanałów CANAL+ oraz usługami NC+ INTERNET 35 lub 100 GB i NC+ TELEFON, Klient może otrzymać na przedpłaconej karcie płatniczej łącznie 450 zł.

Dekoder 4K UltraBOX+ zagwarantuje możliwość odbioru obrazu w perfekcyjnej jakości, z czterokrotnie większa ilością detali niż w standardzie HD. Tak jak wszystkie nowoczesne dekodery nc+, 4K UltraBOX+ można podłączyć do internetu i zyskać dostęp do bogatej biblioteki VOD i nc+ GO TV, w której znajduje się 12 000 filmów, seriali i programów na życzenie. Dzięki dostępowi do wypożyczalni filmów bezpośrednio na dekoderze, fani kina będą mogli zobaczyć również najnowsze kinowe produkcje na ekranie telewizora, jeszcze przed premierą w TV. Jeśli produkcje będą dostępne w jakości 4K, a dekoder będzie podłączony do łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości, dekoder 4K odtworzy materiały w tej jakości zarówno z kolekcji nc+ GO TV, jak również z VOD. Dzięki funkcji zdalnego nagrywania, użytkownicy usługi nc+ GO mogą zlecić nagranie programu telewizyjnego na dekoderze podłączonym do internetu bezpośrednio z urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją nc+ GO z dowolnego miejsca.

Dekoder 4K UltraBOX+ wprowadza również funkcjonalność Multirecording, która pozwala na nagrywanie trzech programów w tym samym momencie, przy jednoczesnym oglądaniu czwartego "na żywo" (pod warunkiem wyposażenia instalacji antenowej w konwerter Unicable lub Wide-Band). Korzystając z tego samego konwertera, dekoder zyskuje kolejną funkcjonalność "Fast Zapping", co zagwarantuje szybkie przełączanie się miedzy kanałami. 4K UltraBOX+ został wyposażony w dysk twardy o pojemności 1 TB, co pozwala na zapisanie nawet 600h nagrań.