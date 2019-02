Delock - uniwersalna ładowarka USB do laptopów

Standaryzacja ładowania laptopów, coś nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu, dziś może jeszcze nie jest stanem powszechnym, ale coraz częściej można trafić na komputery przenośne, do ładowania których wystarczy ładowarka USB typu C. Oczywiście zgodność mechaniczna to nie wszystko - konieczna jest jeszcze odpowiednia moc. Delock proponuje ładowarkę, za pomocą której zasilimy wiele różnorodnych modeli laptopów.

Delock 41431 to ładowarka, którą podłączamy z jednej strony do zwykłego gniazda prądowego 230V, z drugiej zaś mamy do wyboru cały szereg portów. Trzy z nich to USB typu A, zgodne z systemem ładowania Qualcomm Quick Charge 3.0 obsługiwanym przez wiele telefonów z tzw. wyższej półki z układem Snapdragon. To jednak nie koniec. Znajdziemy także czwarte gniazdo - konkretnie port USB PD (Power delivery) typu C. Oferuje on różnorodne napięcie, od standardowego dla USB 5V do 20V i moc aż do 85W. Można podłączyć do niego albo kabel USB typu C, albo, poprzez dostępny w zestawie komplet przejściówek, kabel z jedną z końcówek charakterystycznych dla różnych producentów.

Konstrukcja ładowarki umożliwia więc jednoczesne ładowanie wszystkich potrzebnych urządzeń: telefonu, laptopa, słuchawek bezprzewodowych i powerbanku. Czyni to ładowarkę Delock 41431 bardzo ciekawym urządzeniem dla osób podróżujących.

Cena ładowarki Delock 41431 wynosi 399 złotych.