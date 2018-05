Delock - wszystko podłączone jednym kablem

Stacje dokujące to niezwykle przydatne urządzenia, które potrafią wydatnie podnieść komfort codziennej pracy. Jednakże w złącza stworzone specjalnie dla takich urządzeń wyposażone są właściwie wyłącznie laptopy biznesowe z wysokiej półki. Posiadacze pozostałych komputerów nie muszą jednak czuć się poszkodowani. Stację dokującą Delock 87722 podłączamy bowiem za pomocą USB 3.1 typu C.

Jedno USB, masa interfejsów

Dzięki temu, że USB 3.1 (gen. 2) kompatybilny z Thunderbolt 3 posiada bardzo wysoką przepustowość, może zastąpić nie jeden, a wiele portów naraz. Z tej właściwości skorzystała firma Delock tworząc swój produkt o symbolu 87722. Po podłączeniu go do komputera za pomocą kabla USB zyskujemy dostęp do wszystkich gniazd urządzenia. Tych jest niemało. Obecność portów USB nie powinna dziwić, ale już HDMI, DisplayPort oraz D-Sub (VGA) mogą być dla części użytkowników zaskoczeniem.

Do obrazu

Trzy wyjścia video na stacji dokującej Delock 87722 umożliwiają podłączenie jednocześnie aż trzech ekranów, ale na każdym będzie wyświetlany ten sam obraz. To całkiem wygodne np. przy stanowiskach mających pracować razem z projektorem. Urządzenie obsługuje maksymalną rozdzielczość 1920 x 1080 przy odświeżaniu ekranu 60 Hz.

Do zasilania

Przekazywanie obrazu z komputera to nie jedyna możliwość jaką oferuje urządzenie Delocka. Stacja dokująca niemieckiej firmy jest w stanie ładować baterię podłączonego do niej laptopa, jeśli tylko ten obsługuje ładowanie poprzez USB typu C. Ponieważ takie rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne to istnieje coraz większa grupa urządzeń, które mogą skorzystać z tej możliwości (np. MacBook lub Toshiba Portege X20W). Pełną funkcjonalność stacji uzyskamy przy zastosowaniu dodatkowego zasilacza sieciowego. W ten sposób wszystkie interfejsy i ładowanie podłączamy do laptopa jednym kablem.

Produkt jest dostępny na rynku w cenie około 560 zł.