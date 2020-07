Discord nie tylko dla graczy

Twoje miejsce do rozmów

Discord chce z nową kampanią promocyjną dotrzeć do różnych grup, np. klubów szkolnych lub społeczności artystów. Po analizie ruchu na serwerach okazało się bowiem, że z platformy korzysta wiele osób niezwiązanych z grami. Wcześniej była ona kojarzona głównie jako narzędzie do komunikacji głosowej i tekstowej dla graczy.

Oprócz samej kampanii promocyjnej Discord wprowadził także konkretne zmiany na platformie, np. usprawnienie rejestracji użytkowników i uproszczenie zakładania serwera za pomocą gotowych szablonów. Firma planuje także zmienić elementy humorystyczne pojawiające się na platformie – na bardziej uniwersalne. Do tej pory były one charakterystyczne dla strefy gamingowej.

Nowe hasło, odświeżona grafika

Zmiany wynikają z informacji zwrotnej, jaką platforma otrzymała od użytkowników. Chcieli oni, by Discord był bardziej przyjazny, sprzyjający integracji i godny zaufania. Często stereotypowo kojarzono go z miejscem tylko dla osób związanych z grami. Nowe hasło promocyjne: „Twoje miejsce do rozmów" i zmiany w wyglądzie mają sprawić, że do aplikacji przekonają się także użytkowników niezwiązanych z gamingiem.

fot. Discord