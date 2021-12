Dlaczego Arabowie inwestują w produkcję chipów?

Za dekadę czterokrotny wzrost wartości branży

GlobalFoundries to jeden z głównych producentów układów scalonych i dawna część produkcyjna giganta technologicznego AMD. Większość udziałów w firmie kupił w 2008 roku fundusz Mubadala Investment Company z siedzibą w Abu Dhabi, stolicy jednego z emiratów arabskich o tej samej nazwie. Mubadala zarządza aktywami o wartości ponad 240 mld dolarów.

W październiku 2021 ogłoszono publiczną ofertę akcji GlobalFoundries, która przyniosła prawie 2,6 mld dolarów. W zgłoszeniu IPO firmy napisano, że produkcja półprzewodników będzie wymagała „znacznego wzrostu inwestycji, aby nadążyć za popytem". Po giełdowym debiucie GlobalFoundries arabski fundusz Mubadala nadal pozostaje właścicielem większości udziałów w tym koncernie.

Khaldoon Al Mubarak, dyrektor generalny funduszu powiedział w wywiadzie dla CNBC: „Minęło 50 lat, zanim branża półprzewodników przekształciła się w biznes o wartości pół biliona dolarów. Podwojenie tej sumy zajmie prawdopodobnie od ośmiu do dziesięciu lat. I zaraz potem wartość ta podwoi się, prawdopodobnie za cztery do pięciu lat".

Dyrektor Al Mubarak dodał, że producenci układów scalonych zaczną niedługo odgrywać kluczową rolę w światowej gospodarce. Według Al Mubaraka GlobalFoundries ze swoimi fabrykami w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji wyróżnia się na tle innych globalnych producentów chipów, z których czterech na pięciu ma swoje zakłady tylko w Azji.

Obecnie popyt na układy scalone znacznie przewyższa podaż, co odczuwa wielu producentów samochodów, komputerów, smartfonów czy urządzeń RTV i AGD. Według analityków taka sytuacja potrwa co najmniej do 2023 roku.

fot. CompileIdeas – Pixabay