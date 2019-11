Dlaczego wygrał Android?

Bill Gates podczas zorganizowanej przez dziennik „The New York Times" konferencji DealBook wypowiedział się między innymi na temat sukcesu systemu operacyjnego Android i porażki platformy Windows Mobile/Phone.

Zdaniem byłego prezesa Microsoftu jednym z powodów, dla których to Android jest dominującym systemem w świecie urządzeń przenośnych, było postępowanie antymonopolowe przeciwko koncernowi, rozpoczęte na wniosek Departamentu Sprawiedliwości USA jeszcze na początku 2000 roku.

Jak twierdzi Gates, szefowie Microsoftu byli tak zaabsorbowani postępowaniem antymonopolowym, że nie mogli poświęcić wystarczająco dużo uwagi pracom związanym z systemem operacyjnym na telefony komórkowe oraz jego promowaniu. Ostatecznie firma spóźniła się się o trzy miesiące z podpisaniem kontraktu z Motorolą, dzięki któremu właśnie Windows Mobile znalazłby się na jej smartfonach.

Były prezes nie wymienił z nazwy modelu aparatu, ale chodzi najprawdopodobniej o urządzenia z serii Droid, które przyczyniły się do spopularyzowania Androida w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie o systemie Microsoftu dziś już mało kto pamięta.

Gates nie wspomniał jednak, że koncern z Redmond sam przyczynił się do porażki serii Windows Mobile/Phone. Android od początku miał pewną przewagę nad konkurentem: był oprogramowaniem darmowym, podczas gdy za Windows pobierano opłaty licencyjne. Część producentów aparatów komórkowych korzystała mimo to z przenośnej wersji „Okien", jednak szefowie Microsoftu zdecydowali, że sami rozpoczną produkcję sprzętu i w ten sposób spopularyzują własną platformę.

Samo posunięcie nie było niczym niezwykłym – urządzenia z autorskim systemem operacyjnym sprzedawali choćby Apple (iOS) albo Samsung (Bada OS). Microsoft postanowił przejąć dział urządzeń przenośnych fińskiej Nokii, która traciła udziały w rynku smartfonów, a następnie, mając już gotowy sprzęt, dostosować go do potrzeb środowiska Windows. Skończyło się to katastrofą – producenci aparatów korzystający jeszcze z platformy Windows porzucili ją na rzecz Androida, obawiając się, że lada moment Microsoft przestanie licencjonować własny system.

