Do Hearthstone nadciągają Zaduszniki

Tydzień pierwszy: Zaloguj się do Hearthstone między 24 października, godz. 09:00 a 30 października, godz. 22:00, aby otrzymać pakiet kart z rozszerzenia Przedwieczni Bogowie oraz wejściówkę na Arenę.

Tydzień drugi: Zaloguj się do Hearthstone między 31 października, godz. 0:01 a 5 listopada, godz. 22:00, aby otrzymać pakiet kart z rozszerzenia Rycerze Mroźnego Tronu oraz wejściówkę na Arenę.

Gra na Arenie z dwiema klasami

Od 24 października do 6 listopada gracze mogą brać udział w grze na Arenie z dwiema klasami. Na początku każdej sesji na Arenie należy wybrać bohatera, moc specjalną bohatera innej klasy, a następnie wybrać talię, korzystając z kart obu tych klas oraz kart neutralnych. Ale to jeszcze nie wszystko - każda z dziewięciu klasycznych postaci z Hearthstone stawi się do pojedynków na Arenie w kostiumie!

Karczemna bójka albo psikus

Bezgłowy Jeździec nadciąga! to specjalna zadusznikowa Karczemna bójka, która będzie dostępna od 25 do 29 października. Po rozpoczęciu bójki gracze będą mogli odkryć, które przebranie przywdzieją. Każde z przebrań posiada własną talię, w której występują karty różnych klas, a także - po raz pierwszy w historii - pasywną moc specjalną, którą gracze będą musieli odpowiednio wykorzystać, aby pokonać upiornego Bezgłowego Jeźdźca!

Nowy czarnoksiężnik - Nomka Nekrofizia

Już od dzisiaj gracze mogą za darmo dołączyć do swojej kolekcji alternatywnego czarnoksiężnika dzięki rozegraniu Bójki przy kominku w oficjalnej Karczmie Fireside Gathering. Koniecznie zorientuj się, gdzie w pobliżu odbędzie się zadusznikowe Fireside Gathering! Mamy również inne dobre wieści: Nomka będzie dostępna również po zakończeniu Zaduszników.