Do sprzedaży trafił zestaw Olympus OM-D E-M5 Mark III i obiektyw M.Zuiko

Aparaty Olympus

W połowie maja powiększyła się rodzina Olympusa. Kolejne zestawy skierowano do specyficznej grupy odbiorców. O pierwszym pakiecie dla miłośników filmowania pisaliśmy niedawno. Do niego dochodzi duet dla wielbicieli profesjonalnego podejścia do fotografii.

Zestaw OM-D E-M5 Mark III + M.Zuiko Digital ED 12‑45 mm F4 PRO zdaniem producenta zadowoli wymagających konsumentów. Ten pakiet dla zaawansowanych fotografów składa się z aparatu OM-D E-M5 Mark III, który gwarantuje optyczną stabilizację obrazu do 7,5 EV (Sync IS). Najwyższej jakości efekty stabilizacji można uzyskać tylko w obiektywach kompatybilnych z tym modelem. Sprzęt jest wytrzymały i lekki (580 gramów).

Aparat ma również wbudowaną stabilizację, która w połączeniu z dowolnym obiektywem systemu Mikro Cztery Trzecie gwarantuje do 7,0 EV (bez Sync IS).

Dobry obiektyw

W skład pakietu wchodzi także kompaktowy, lekki i odporny na warunki atmosferyczne obiektyw M.Zuiko Digital ED 12‑45 mm F4 PRO, który cechuje się dobrą jakością optyczną w szerokim zakresie ogniskowych. Zapewnia ostry obraz na całej powierzchni kadru, aż do samych krawędzi.

Producent zapewnia, że to najbardziej kompaktowy produkt w swojej klasie.

fot. Olympus