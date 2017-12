Dodatkowa zawartość do South Park: The Fractured But Whole

Pełen wyzwań „Niebezpieczny holopokład" teleportuje gracza do zupełnie nowych miejsc w miasteczku South Park. Czekają tam starcia przygotowane przez Kumpli Wolności. Dostęp do lokacji zyskujemy w bazie Kumpli Wolności, wchodząc w interakcję z terminalem niebezpiecznego holopokładu. Wraz z drużyną superbohaterów zostaniemy przeniesieni na miejsce holograficznych starć. Coraz trudniejsze walki sprawdzą umiejętności każdego superbohatera do maksimum. W wyzwaniach zmierzymy się z różnymi przeciwnikami z gry, takimi jak Król Krab, nakoksowani gliniarze, Rodzynkowa Rebeka czy ciocia Sheila. Za zwycięstwa otrzymamy przedmioty i kostiumy, których można też użyć w trakcie alternatywnych przejść gry.

Przepustka sezonowa South Park: Fractured But Whole zawiera „Niebezpieczny holopokład" oraz nadchodzący dodatek, „From Dusk Till Casa Bonita", nowy wątek fabularny, w którym gracze sprzymierzą się z Szopem i Mysterionem, aby pokonać demoniczną obecność w Casa Bonita, a także „Bring the Crunch" oraz nową fabułę i zupełnie nową klasę superbohatera.