Dokanałowe słuchawki Bluetooth

Nowa, ulepszona wersja X5 to lekkie i kompaktowe słuchawki wykorzystujące Bluetooth 5.0.Zaawansowane, 10mm przetworniki odtwarzają muzykę z lekko podkreślonym basem i przejrzystymi tonami średnimi.

Słuchawki można dowolnie dopasować do budowy ucha oraz własnych preferencji dzięki dołączonym do zestawu gumkom dokanałowym w czterech różnych rozmiarach i kształtach, a także dzięki czterem parom specjalnych haczyków mocujących w różnych rozmiarach, umożliwiających jeszcze lepszą asekurację słuchawki w małżowinie. Obudowa słuchawek wykonana jest z niezwykle lekkiego, a przy tym wytrzymałego aluminium. Dodatkowo, słuchawki wyposażone są w magnesy, dzięki czemu łączą się ze sobą ułatwiając przenoszenie czy przechowywanie.

Słuchawki są odporne na zachlapania i pot, co potwierdzone jest certyfikatem IPX5. Dzięki temu świetnie sprawdzą się nie tylko w domu czy w biurze, ale również podczas treningów na siłowni czy na świeżym powietrzu.

Na kablu łączącym słuchawki umieszczony został pilot z trzema przyciskami umożliwiający sterowanie aktualnie odtwarzaną muzyką oraz mikrofon do przeprowadzania rozmów telefonicznych bez wyjmowania smartfonu z kieszeni. Wbudowana bateria zapewnia do 8.5 godzin odsłuchu muzyki, do 9 godzin rozmów telefonicznych oraz do 180 godzin pracy w trybie czuwania.

Cena: MEE Audio Xg G2 - 179zł