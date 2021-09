Domowy robot Amazona już w sprzedaży

All in one według Amazona

Choć Amazon zaprzecza, że nazwa pokazanego przez firmę robota została zaczerpnięta od imienia psa należącego do futurystycznej rodziny Jetsonów z kreskówki, trudno nie mieć wrażenia, że mieszkającego w kosmosie zwierzaka i nowy gadżet Amazona wiele łączy. Ale Astro nie jest psem, lecz robotem do użytku domowego.

Możesz chcieć od niego wiele różnych rzeczy, bo Astro wiele umie. Potrafi rozpoznawać twarze i podawać przedmioty konkretnej osobie. Odtwarza muzykę, wyświetla pogodę oraz odpowiada na pytania – jak każdy inteligentny głośnik Echo. Może być używany do połączeń wideo, pomagając utrzymać Cię w kadrze podczas rozmowy. Może szukać Cię po całym domu, aby sprawdzić, czy nic Ci się nie stało (poruszając się z maksymalną prędkością jednego metra na sekundę – do przodu, do tyłu lub w dowolnym kierunku, łącznie z obrotem o 360 stopni). Sprawdzi, co robi Twój zwierzak w sąsiednim pokoju i prześle Ci obraz z kamery.

Amazon przyznaje, że w tym małym urządzeniu połączył robotykę ze sztuczną inteligencją, funkcjami monitorowania domu i usługami w chmurze.

Astro kosztuje 999,99 dolarów.

fot. Amazon