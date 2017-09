Doogee Mix 2 - bezramkowiec 18:9 za 200 dolarów

Mix 2, w przeciwieństwie do poprzednika, ma podłużną konstrukcję. Jest to wymuszone proporcjami ekranu, które wynoszą teraz 18:9. Przekątna wyświetlacza jest równa 5,99 cala, a rozdzielczość to Full HD+ (1080×2160 pikseli). Wydajność powierzono układowi MediaTek Helio P25 z ośmioma rdzeniami o taktowaniu 2,5 GHz i układem graficznym Mali-T880.

Pamięć RAM, podobnie jak u największych konkurentów, ma 6 GB w podstawowej wersji i aż 8 GB w droższej odmianie. Przestrzeń na pliki to 128 GB, które można dodatkowo rozszerzyć o kartę microSD. Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy podwójny aparat. Jednostka główna składa się z dwóch matryc: 13 Mpix i 16 Mpix, a przednia z dwóch jednakowych - 8 Mpix.

Na pokładzie będzie pracował Android 7.1, a wbudowany akumulator może pochwalić się pojemnością 4060 mAh.

Producent jeszcze nie ujawnił oficjalnej ceny i dostępności modelu, ale według Evana Blassa, popularnego autora przecieków, ma ona wynosić około 200 dolarów (około 717 zł).