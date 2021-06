Dostępność GPU jest w ostatnim czasie coraz większa

Światełko w tunelu

Od prawie roku mamy do czynienia z ogromnym kryzysem produkcyjnym w branży elektroniki. Słaba dostępność komponentów półprzewodnikowych doprowadziła do tego, że modernizacja komputera to obecnie bardzo droga inwestycja. Analitycy z 3DCenter przynoszą jednak dobre wieści. Sytuacja już teraz ulega poprawie, a ceny znów zaczęły spadać.

Wciąż jest oczywiście za wcześnie, by ogłosić całkowity koniec kryzysu. W przypadku kart Nvidii z serii RTX 30 obecne ceny to ok. 191% kwoty sugerowanej w dniu premiery. Z drugiej strony w momencie największego nasilenia kryzysu (połowa maja) było to aż 304%. Nieco mniejsze spadki zanotowało AMD, ale też GPU producenta nigdy nie podrożały aż tak wyraźnie jak produkty „zielonych” – obecnie kosztują 181% ceny sugerowanej (wartość szczytowa wynosiła 214%).

Odwilż górnicza

Zdaniem analityków to dowód na to, że w sklepach powoli pojawia się więcej kart. Oczywiście do ideału wciąż daleko, ale jeżeli tylko trend się utrzyma, kryzys może skończyć się szybciej, niż początkowo zakładano. Raport wskazuje dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwszą mogą być specjalne wersje kart graficznych Nvidii z dodatkowym rdzeniem GPU LHR, ograniczającym wydajność podczas kopania kryptowalut. Zabezpieczenie póki co jest skuteczniejsze, niż jego pierwsza wersja.

Inna sprawa, że również popyt na kryptowaluty nieco zmniejszył się w ostatnim czasie. Na rynku widoczne są wyraźne spadki. Cyfrowe aktywa mocno tanieją z uwagi na politykę państw takich jak Chiny, Indie czy Iran, które próbują czasowo zakazać ich wydobycia lub całkowicie zdelegalizować ten proceder.

DRAM kontra przyszłość

Jeżeli nie wydarzy się nic złego, ceny powinny ustabilizować się w przeciągu kilku miesięcy. Z drugiej strony w podobnym okresie czeka nas jeszcze perspektywa podwyżek opłat za pamięci DRAM. Czynnik ten nie powinien przeważać nad opisanymi wyżej kwestiami, ale i tak szacuje się, że może nieco zahamować pozytywny dla graczy trend.

fot. Pixabay