Druk 3D pomaga lekarzom przygotować się do operacji płodu

Przygotowanie to podstawa

Lekarze z Orlando Health Winnie Palmer Hospital for Women & Babies na Florydzie pochwalili się, że od pewnego czasu personel medyczny korzysta z nietypowej metody planowania zabiegów rozwijających się płodów. W niektórych przypadkach interwencja chirurgiczna jest niezbędna jeszcze przed narodzinami dziecka. Problem jednak w tym, że do takiej operacji trudno dobrze się przygotować, gdy pacjenta nie można wcześniej nawet obejrzeć.

Okazuje się jednak, że wbrew pozorom jest to możliwe, o ile tylko zastosuje się odpowiednią technologię. Personel wspomnianej placówki wymyślił, że po zeskanowaniu dziecka za pomocą USG oraz techniki obrazowania MR, można dość łatwo opracować model 3D i przyjrzeć mu się przed operacją.

Bez zaskoczenia

Szpital stosuje tę metodę zwłaszcza przy operacji rozszczepu kręgosłupa. Dochodzi do niego, gdy rdzeń kręgowy nie zamyka się normalnie podczas rozwoju. Brak reakcji może prowadzić do niepełnosprawności neurologicznej przez całe życie i np. trwale uniemożliwić chodzenie. Często szybkie działanie może jednak przynieść świetne rezultaty. Tego typu wady trzeba jednak operować już w momencie, gdy płód znajduje się w macicy, najlepiej przed 26 tygodniem ciąży.

Chirurdzy wyjaśniają, że w przypadku gdy z pacjentem nie ma wcześniej bezpośredniego kontaktu, lekarze byli do tej pory skazani na wyobraźnię. Wadę do zoperowania mogli w pełni zobaczyć tak naprawdę dopiero po rozpoczęciu zabiegu, co prowadziło do komplikacji, jeżeli stan faktyczny nie odpowiadał przypuszczeniom.

Model 3D umożliwia wcześniejsze zrozumienie aspektów anatomicznych i ustalenie, w jaki sposób należy podejść do operacji. Pomaga to także w wyjaśnieniu rodzicom, co takiego będą robić lekarze. Informacja jest szczególnie ważna z tego względu, że w zabiegu uczestniczy matka. Od momentu rozpoczęcia eksperymentu zespół przeprowadził już 25 operacji wspomagając się drukiem 3D. Zdaniem chirurgów, metoda ta znacząco usprawnia pracę lekarzom i daje nadzieję na uzyskanie lepszych efektów.

fot. Pixabay