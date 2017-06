Dysk My Passport Ultra - dla "Cyfrowego życia"

Dysk jest dostarczany użytkownikom z obsłudze oprogramowaniem WD Discovery, które ułatwia backupowanie zdjęć, filmów i ważnych dokumentów, tworzonych i udostępnianych z poziomu wielu różnych serwisów społecznościowych, usług chmurowych i urządzeń.

Mamy do dyspozycji tak wiele metod tworzenia, udostępniania i przechowywania cyfrowych treści, że rośnie potrzeba posiadania wygodnego w obsłudze urządzenia do gromadzenia, w jednym miejscu, wszystkich kluczowych dla nas informacji. My Passport Ultra w połączeniu z oprogramowaniem WD Discovery jest rozwiązaniem pozwalającym na backupowanie danych z popularnych serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook i Instagram. Użytkownicy mogą pobrać na dysk wszystkie swoje pliki, włącznie z otagowanymi zdjęciami i klipami wideo z Facebooka. WD Discovery jest również świetnym narzędziem do tworzenia lokalnej kopii danych przechowywanych w popularnych usługach chmurowych.

Aby dodatkowo uprościć proces backupowania cennych cyfrowych wspomnień i plików, dysk My Passport Ultra oferowany jest z oprogramowaniem WD Backup, pozwalającym na planowanie automatycznego tworzenia backupu danych z komputera na dysk. My Passport Ultra oferuje też 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie AES oraz oprogramowanie WD Security pozwalające na zabezpieczenie poufnych treści. Użytkownicy mogą zdefiniować własne hasło i skonfigurować szyfrowanie i ochronę danych.

Zamknięte w metalicznej obudowie dyski My Passport Ultra dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych: czarno-szarym oraz biało-złotym. Dysk z powodzeniem mieści się w dłoni, kieszeni lub torebce - użytkownik może więc wygodnie backupować swoje dane niezależnie od tego, gdzie akurat jest.

Ceny i dostępność

Dysk My Passport Ultra jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją - można go kupić na stronie, a także u wybranych sprzedawców i dystrybutorów na całym świecie. Sugerowana cena detaliczna (MSRP) to $79.99 za wersję 1TB, $99.99 za 2TB, $129.99 za 3TB oraz $139.99 za dysk o pojemności 4TB.