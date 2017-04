Dyski SSD dla graczy od ADATA

SX7000 to dysk z interfejsem PCIe 3.0 x4 oraz obsługą protokołu NVMe 1.2. Dzięki kompaktowemu formatowi M.2 2280, może zostać zamontowany w ultrabookach, laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Dysk występuje w wersjach o pojemnościach 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB i jest objęty 5-letnią gwarancją producenta.

Nowy model został wyposażony w kości 3D TLC NAND oraz kontroler SMI. Dzięki zastosowaniu wydajnych podzespołów dysk osiąga prędkość do 1800 MB/s przy odczycie i 850 MB/s przy zapisie danych. Liczba operacji losowego zapisu/odczytu dochodzi do 140 000/130 000 IOPS. Parametr MTBF wynosi aż 2 mln godzin.

SX7000 wykorzystuje bufor DRAM oraz obsługuje funkcję inteligentnego buforowania SLC, co wpływa na zwiększenie prędkości kopiowania danych. Zastosowanie technologii LDPC zapewnia większą niezawodność oraz integralność danych, a funkcja Data Shaping dba o równomierne zapisywanie danych we wszystkich komórkach pamięci.

SD700X - bezpieczny magazyn dla gier

SD700X to zewnętrzny dysk półprzewodnikowy, przeznaczony dla użytkowników konsol Xbox ONE i PS4. Nośnik został wyposażony w kości pamięci 3D TLC NAND oraz złącze USB 3.1. Takie połączenie umożliwia osiągnięcie prędkości 440 MB/s podczas zapisu i odczytu danych, co przekłada się na skrócenie czasu instalacji oraz ładowania gier średnio o 20%.

Wytrzymała obudowa, utrzymana w czarno-czerwonej kolorystyce, zapewnia dyskowi całkowitą odporność na zanurzenia w wodzie, wnikanie pyłów oraz chroni przed skutkami upadków. Świadczą o tym certyfikat IP68 oraz militarna norma MIL-STD-810G 516.6, przyznane dyskowi po niezależnych testach.

Największy nośnik o pojemności 1 TB pomieści nawet 25 gier. Wymiary dysku SD700X to 83,5 x 83,5 x 13,9 mm, a waga to 100 g. Model SD700X będzie dostępny w wersjach o pojemności od 256 GB do 1 TB. Producent zapewnia 3 lata gwarancji.