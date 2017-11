Dyski Seagate Game Drive dedykowane konsolom Xbox

Dedykowane dla konsoli Xbox dyski zewnętrzne Seagate to rozwiązanie dla wszystkich graczy, którzy chcą w bezpieczny sposób przechowywać swoje gry. Co więcej, dzięki funkcji „plug and play" możliwe jest podłączenie dysku do dowolnej konsoli Xbox i błyskawiczne rozpoczęcie rozgrywki.

Gracze mogą wybierać spośród trzech modeli Seagete: Game Drive HDD, Game Drive HDD Hub i Game Drive SSD. Pierwszy z nich to model o pojemności 2TB lub 4TB, co oznacza, że z łatwością możemy przechowywać na nim aż do 100 gier. Ponadto wyposażony został w szybkie złącze USB 3.0, pozwalające na uruchamianie gier równie szybko co tych, zapisanych bezpośrednio na dysku twardym konsoli. Całość zamknięta jest w lekkiej, kompaktowej obudowie co sprawia, że przenoszenie dysku jest bardzo wygodne.

Co więcej, Seagate przygotował limitowaną edycję Game Drive Game Pass. Xbox Game Pass to dołączona do dysku, niezbędna dla każdego gracza usługa subskrypcji dla konsoli Xbox One.

W połączeniu z dyskiem Game Drive do konsoli Xbox użytkownik zyskuje wystarczająco dużo miejsca na swoją obecną bibliotekę oraz gry z katalogu Xbox Game Pass, obejmującego ponad 100 tytułów.

Drugi model z linii Game Drive korzysta z pamięci SSD flash, aby pomagać w skróceniu czasów ładowania gier i szybszym wkraczaniu do akcji. Pamięć 512 GB pozwoli na przechowywanie do 15 gier, a brak kabla zasilającego jeszcze bardziej zwiększa jego mobilność.

Z kolei koncentrator Game Drive Hub wyposażony został w podwójne złącze USB 3.0, dzięki czemu, oprócz konsoli, można podłączyć także inne akcesoria, takie jak kierownica, a nawet inne dyski Game Drive. Model cechuje pokaźna pojemność 8TB, co zapewnia wystarczającą ilość miejsca do zainstalowania ponad 200 gier.

Seagate już teraz ogłosił konkurs, w którym do wygrania jest najnowsza konsola Xbox One X, a także dedykowane tej platformie dyski zewnętrzne. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę Seagate PL na Facebooku.