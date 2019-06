Dyski do zastosowań przemysłowych od Transcend

Dyski z nowej linii Transcend dostępne są w czterech wersjach.

Model SSD450K-I w formacie 2,5" z interfejsem SATA III osiąga do 550 MB/s przy odczycie. Dzięki obsłudze DEVSLP interfejs SATA jest wyłączony, kiedy notebook nie jest używany, co wydłuża czas pracy na baterii. Dysk dostępny będzie w pojemnościach 128 GB, 256 GB oraz 512 GB.

Drugą nowością jest wyposażony w interfejs PCIe M.2 NVMe model MTE550T-I o pojemności od 128 GB do 512 GB. Jest on przeznaczony do profesjonalnej obróbki dźwięku i wideo dzięki transferom sięgającym 1800 MB/s przy odczycie oraz 800 MB/s przy zapisie.

Serię uzupełniają dyski M.2 SATA III w formacie 2242 MTS550T-I oraz 2280 MTS950T-I, odczytujące dane z szybkością do 560 MB/s. Mniejszy z nich dostępny będzie w wersjach o pojemności od 64 GB do 256 GB, natomiast większy w wersjach 128 GB, 256 GB oraz 512 GB.

Wytrzymałe konstrukcje

Wszystkie urządzenia zbudowano w oparciu o kości 3D NAND flash. Zastosowanie pamięci podręcznej DRAM DDR3 oraz bufora SLC wspomaga szybki transfer danych. Dyski wytrzymują do 3000 cykli P/E (Program/Erase). Nowości TRANSCEND wykorzystują algorytm kodowania LDPC (Low Density Parity Check), który wykrywa i koryguje błędy zaistniałe w czasie transferu danych. Wspierają również takie technologie jak Advanced Garbage Collection, Intelligent Block Management czy Advanced Global Wear Leveling.

Omawiana seria działa w szerokim zakresie temperatur: od -40° C do nawet 85° C, przy wilgotności 5-95% oraz wibracjach o częstotliwości od 5 Hz do 800 Hz. Dyski wytrzymują wstrząsy rzędu 1500 G / 0,5 ms wzdłuż trzech osi. Sprawia to, że nośniki są przystosowane do pracy w skrajnych warunkach przez długi okres czasu.

Oprogramowanie SSD Scope Pro

Transcend udostępnia bezpłatną aplikację SSD Scope Pro, która pomaga w zachowaniu maksymalnej wydajności dysku oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych na nim danych. Oprogramowanie umożliwia m.in. skanowanie diagnostyczne, wymuszenie aktywacji funkcji TRIM, bezpieczne usuwanie danych, aktualizację oprogramowania i klonowanie systemu.

Gwarancja i cena

Nowe dyski SSD firmy Transcend są objęte trzyletnią ograniczoną gwarancją. Sugerowane przez producenta ceny wynoszą 159 zł za SSD450K-I o pojemności 128 GB, 179 zł za MTE550T-I 128 GB, 152 zł za MTS950T-I 128 GB oraz 149 zł za MTS550T-I 128 GB. Ceny pozostałych wariantów pojemnościowych zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.