Dzieci wydają więcej na gry niż na słodycze

Finanse dzieci pod lupą

Firma Roostermoney, która stworzyła aplikację uczącą dzieci zarządzania pieniędzmi, przeanalizowała finanse 24 tys. niepełnoletnich użytkowników z Wielkiej Brytanii. Okazało się, że aż 73 % rodziców regularnie daje swoim pociechom kieszonkowe. Średnio jest to niecałe 5 funtów tygodniowo. Dzieci także dorabiają sobie pomagając w domu. Najbardziej opłacalne jest mycie samochodu czy opieka nad zwierzętami, za co otrzymują średnio ok. 2,5 funta. Z okazji urodzin dzieci dostają natomiast średnio 33 funty.

Wirtualna waluta za realne pieniądze

Większość otrzymanych pieniędzy dzieci przeznaczają jednak nie na słodycze czy książki, jak to miało miejsce w poprzednich latach, ale na internetowe gry. Najwięcej inwestują w grę edukacyjną Roblox, w której kreują światy, przedmioty, postacie i mapy. Wykorzystują do tego klocki przypominające Lego. Gra jest darmowa, jednak wiele specjalnych gadżetów można otrzymać wydając „robux", czyli wirtualną walutę kupowaną za realne pieniądze.

Na drugim miejscu wydatków dzieci znalazła się natomiast gra Fortnite, którą, jak podaje firma, ma już 350 mln zarejestrowanych graczy z całego świata. Również można ją pobrać za darmo, jednak gra oferuje wiele możliwości, za które użytkownik musi dodatkowo zapłacić.

Badanie pokazało jednak, że dzieci nie są rozrzutne: wydają 60 proc. swojego kieszonkowego. Resztę oszczędzają m.in. na Lego, telefony czy na konsole Nintendo Switch.

fot. Kschneider2991 – Pixabay