Dzieje protoplasty ZX-Spectrum

4 MHz i 0,25 KB RAM-u

W 1977 Clive Sinclair – a raczej jego firma Science of Cambridge – rozpoczął sprzedaż swego pierwszego komputera – MK-14. Bazujący na ośmiobitowym i taktowanym zegarem 4 MHz procesorze National Semiconductor SC/MP (INS8060) komputerek miał całe 256 B (bajtów!) RAM pamięci z możliwością rozbudowy do... 640 B i sprzedawany był do samodzielnego montażu, w cenie 40 funtów za sztukę. W skład zestawu wchodziła płyta główna i membranowa, dwudziestoprzyciskowa klawiatura oraz wyświetlacz składający się z ośmiu diod LED. MK-14 można było podłączyć do odbiornika TV, gdzie pracował w trybie tekstowym 32x16 i graficznym (64x64). Jako pamięć zewnętrzna mógł służyć magnetofon kasetowy.

Ofiara sukcesu

Firma wyprodukowała początkowo 2000 zestawów. Wszelako popyt okazał się tak duży, że zaskoczony tym producent nie nadążał z produkcją i w efekcie czas oczekiwania na otrzymanie takowego zestawu wynosił w pewnym momencie blisko pół roku! W sumie rozeszło się od 15 do 50 000 egzemplarzy MK-14 (rozmaite źródła podają różne wartości; prawdopodobnie było to 15–20 tysięcy). Sinclair, będący pod wrażeniem komercyjnego sukcesu MK-14, postanowił „pójść za ciosem" i w trzy lata później zaprezentował swój kultowy ZX-80, de facto będący po prostu rozbudowaną wersją MK-14.

fot. Wikimedia